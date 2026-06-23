深圳卡瑪王子｜合桃酥吃出生鏽螺絲 女客被索證物堅拒終獲賠¥1000元

深圳連鎖烘焙店「卡瑪王子」發生食品安全事故。一名女顧客進食合桃酥期間，赫然發現一顆約2厘米長、已生鏽的工業金屬螺絲完整「內嵌」在餅身中央，隨即向商家索賠。事件一度因商家要求「歸還證物才賠償」引發爭議，最終店家讓步支付1000元（人民幣，下同）賠償金。

律師：不能作為賠償前提

據內媒《第一現場》報道，家住寶安區沙井的蘇女士於6月1日在「卡瑪王子」網購合桃酥，產品標明產自東莞廠房。6月16日，她進食至倒數第二塊時咬到硬物，發現一顆生鏽螺絲完整嵌入餅中。蘇女士擔憂螺絲可能對身體造成影響，遂透過品牌App聯繫客服。

女顧客投訴合桃酥吃出生鏽螺絲，被要求交出證物才賠。

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涉事門店店長馮女士表示，合桃酥由工廠統一配送，要求回收問題商品是為排查生產設備哪個環節出現螺絲脫落。蘇女士拒絕交出證物，指「不會把證物歸還給他們」，並向消費者投訴熱線12315投訴。

法律界人士指出，依據《食品安全法》第148條，消費者有權要求支付價款十倍或損失三倍的賠償金，不足一千元的為一千元。商家不能以退回「問題產品」作為賠償前提。

連鎖烘焙店「卡瑪王子」。 示意圖

證物交監管部門

「卡瑪王子」客服確認，商家最終於6月20日晚在不退回問題商品的前提下，向蘇女士支付1000元賠償金。蘇女士已將涉事桃酥作為證物提交市場監督管理局，商家已配合完成處理。

公開資料顯示，「卡瑪王子」此前曾涉及食品安全問題。2024年10月，該品牌旗下「香濃吐司麵包」被查出菌落總數及大腸菌群超標，深圳市市場監管局龍華局已立案調查。