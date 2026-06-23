避雨分階級？江蘇女躲文旅局門口遭驅趕 保安卻對房車「笑臉相迎」︱有片

在江蘇江陰，一名女子騎電動單車（內地俗稱電雞）外出時突遇暴雨，臨時在江陰市文體廣電和旅遊局門口避雨，卻遭保安驅趕。她質疑局方對騎電動單車與駕駛汽車的人士「差別對待」，批評「避雨都分三六九等」，事件引發網絡熱議。

汽車可進單位 電動車被驅離

據《都市現場》等媒體報道，事發於6月22日早上。該名女子因暴雨臨時到江陰市文體廣電和旅遊局門口躲雨，卻被保安以「這是單位，不能停」為由驅趕。

事主拍攝影片顯示，保安亭外停放着一輛紅色汽車，期間有車輛順利駛入該單位院內。

事主拍攝影片顯示，保安亭外停放着一輛紅色汽車，期間有車輛順利駛入該單位院內。

她拍攝的視頻顯示，保安亭外停放着一輛紅色汽車，期間有車輛順利駛入該單位院內，惟她騎電動車停在角落卻遭驅離。她在網上發文怒斥：「騎電瓶車的縮角落，開汽車的一過來立馬笑臉相迎」，質疑局方對不同出行方式的人士區別對待。

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單位回應：已記錄上報

事件在網上引發兩極反應。有網民對女子遭遇表示同情，認為機關單位應有服務民眾的基本意識；亦有網民認為保安只是執行職責，按規定阻止外人在門口逗留屬正常工作範圍。

記者致電江陰市文體廣電和旅遊局查詢，一名張姓工作人員表示已記錄情況並上報，將由新聞發言人統一回應。截至發稿，記者暫未收到正式回覆。