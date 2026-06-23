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網上詐騙︱18歲少女閒魚賣平板 患癌母21萬救命錢50分鐘遭轉走

即時中國
更新時間：12:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-23 HKT

陝西西安一名18歲女孩小雨，在閒魚二手平台出售平板電腦時遭電詐，不但被騙2000元（人民幣‧下同）保證金，更被轉走其患乳癌母親的21萬餘元救命錢。銀行月結單顯示，大部分款項流多向家珠寶商户。

內媒報道，6月17日，小雨在閒魚出售用了3年的平板電腦，標價1100元。買家聲稱在浙江欲購平板給弟弟學習，透過影片查看細節後，發來「已付款」截圖，並要求小雨點擊連結繳交2000元保證金，稱3分鐘後自動退還。小雨照做後，款項未有退回，對方又稱其銀行卡「無權限」，需再轉款或使用監護人銀行卡。

小雨叫來母親王女士，對方在視像通話中引導下載多個程式，過程中能看到輸入的卡號及密碼。隨後王女士銀行卡在50分鐘期間，連續發生8筆消費，合共轉走約21萬元，戶口僅剩不足100元。其中超過14萬元流向多間珠寶等珠寶商户，另有款項轉至汽車維修及電子通訊店舖。

小雨在閒魚出售用了3年的平板電腦，標價1100元。紅星新聞
小雨在閒魚出售用了3年的平板電腦，標價1100元。紅星新聞
對方在視像通話中引導下載多個程式。紅星新聞
對方在視像通話中引導下載多個程式。紅星新聞
王女士的銀行月結單。紅星新聞
王女士的銀行月結單。紅星新聞

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王女士半年前確診乳癌，已接受手術及正進行化療，這21萬餘元是其全部救命錢。她表示，事發後不敢責罵女兒，只怕孩子承受不住壓力。小雨深感自責，連日不吃不喝、痛哭不止。王女士更隱瞞病情予家中長輩，擔心他們無法承受打擊。

事件曝光後，閒魚平台回應指，從不收取買賣雙方保證金，遇類似情況明顯是騙局，提醒用戶勿輕易轉帳。西安警方正偵辦中。

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