江蘇已婚女迷上男主播打賞888萬 「乾塘」轉騙客款近¥1500萬元

江蘇南京一名企業女經紀侵吞和詐騙客戶購卡款近1500萬元（人民幣，下同），向一名男主播打賞888萬元。當地檢察院周一（22日）公佈案情。



被告戴某某，案發前為江蘇某公司大客戶經理，專職對接大客戶負責福利卡銷售業務。 2023年11月起，戴女因為夫妻關係不好以及工作壓力等原因，迷戀上一名男主播。起初她用自己的儲蓄打賞，後來變成侵吞、詐騙客戶的購卡款。

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經查，她利用銷售福利卡的便利，侵吞、詐騙客戶的購卡款共計1478萬餘元，其中，888萬餘元用於打賞男主播，其餘錢款用於償還網貸、個人消費等。



戴女供述打賞的過程，自己經常通宵多晚連續充值，單次打賞少則數萬元，多則十幾萬元，甚至借網貸維持打賞節奏。男主播長期透過線上曖昧互動、刻意賣慘、煽動攀比等方式，精準拿捏住了她，使她欲罷不能，無力自拔。

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今年3月30日，戴女被裁定職務侵佔及詐欺罪成，判處入獄14年，罰款70萬元。