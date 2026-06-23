ONEMOMENT｜鄭州女試衫遭頑童拉開簾 全裸曝光於男客前

在河南鄭州，一名女子在服裝品牌ONEMOMENT位於金融島銀泰inPARK門店試身室試衣期間，遭一名兒童拉開布簾，導致其全身赤裸暴露，門外更有多名男性駐足圍觀。事件曝光後，一度登上熱搜。品牌方後來發致歉聲明，承認存在三項管理失職，並承諾全面整改。

據涉事女子在社交平台發文描述，其進入試身室（試衣間）時已發現門簾損壞、無法完全拉緊閉合，存在嚴重私隱安全隱患。其後一名兒童直接拉開布簾，當時她全身赤裸、處於完全裸露狀態。

女事主驚魂未定之際，更發現簾子被拉開的瞬間，更衣區外正聚集着多名男顧客，有人甚至趴在門框向內窺視，並有數名男子全程駐足圍觀。更讓她感到受辱的是，其中一名男顧客在事發後仍對她「似笑非笑地凝視」，而店員在過程中竟無任何制止或安撫動作。

品牌致歉承認三項失職

事件引發廣泛關注後，ONEMOMENT品牌於6月22日發布《關於鄭州金融島銀泰inPARK店顧客私隱權益受損事件的鄭重致歉聲明》。品牌方承認門店存在三項明確管理失職，包括：

試衣間門簾磁吸扣不夠牢固，或掉落後未及時檢修更換，存在私隱安全隱患； 試衣區域未設置異性止步警示標識，未劃定私密管控區域； 當班員工在事發時未及時制止人員圍觀，亦未第一時間安撫當事人，未履行秩序維護與顧客保護職責。

品牌方表示已完全認可當事人提出的全部訴求，並啟動全面整改，包括檢查全部試衣間遮擋設施、對不能完全閉合的試衣間停止使用，以及將全國門店的門簾磁吸扣改為更牢固的掛鉤形式。品牌同時承諾，若當事人有心理疏導等訴求，願承擔相關費用。

門簾設計漏洞早現端倪

有網民指出，該門店早前發布的模特在試身室拍攝的圖片顯示，門簾與門框之間僅有中間一處連接點，難以做到完全閉合，上側及下側均存在寬大縫隙，可用外力輕易掀開。這種設計被質疑構成嚴重的私隱安全隱患。

公開資料顯示，ONEMOMENT品牌於2023年在上海創立，為針對Z世代消費者的快時尚品牌，目前在內地22個城市設有門店。