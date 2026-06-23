北京直擊｜鏈博會開幕首設AI專區 丁薛祥：防止經貿政治化武器化

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會）昨在北京開幕，中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥致辭表示，中國不刻意追求貿易順差，增加進口的最大障礙不在於中國自身，是在於一些濫用出口管制的國家。他批評有國家過分強調去風險、降依賴，炒作所謂中國衝擊，呼籲防止經貿問題政治化、武器化、泛安全化。本屆鏈博會吸引數千間展企，《星島》現場直擊，展會首設人工智能專區，聚集輝達、蘋果、英特爾等國際科技巨頭，多間展商展出人形機械人。

丁薛祥表示，如今面對單邊主義、保護主義上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加，國際社會對此憂心。中國以實際行動穩定全球產業鏈、供應鏈，提供高品質「中國製造」和「中國創造」。他認為，中國的產業競爭力從來不是因為保護和補貼，而是由改革開放催生，由完整產業體系、超大規模市場、海量人才、持續創新等因素共同作用的結果。

鏈博會首設人工智能專區，現場人氣高漲。 楊浚源攝

中國不刻意追求貿易順差

他在致辭中也意有所指，強調中國現在一年進口超過20萬億元人民幣，從不刻意追求貿易順差，而是主動擴大進口，促進貿易平衡。中國增加進口的最大障礙不在於自身，而在一些泛化安全概念、濫用出口管制的國家。有些人炒作所謂中國衝擊、中國導致全球失衡、中國擠壓發展中國家工業化空間等論調，不符合國際分工原理、客觀實際以及絕大多數人的理性認知。

丁薛祥建議，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，要加強相互信任、貿易暢通、融合發展以及資源共享。他認為，過去幾年不少企業經歷了全球供應鏈局部斷裂等困難，涉及一些國家過分強調去風險、降依賴，甚至把國際分工視為不安全。

要防止將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，消除非經濟因素干擾。打貿易戰、關稅戰只會讓世界陷入更多紛爭。

丁薛祥出席第四屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式並作主旨講話。 新華社

關稅戰只讓世界更多紛爭

美國晶片巨頭輝達首席執行官黃仁勳發表視頻致辭，稱讚中國是世界上重要的科技與產業中心之一，工程師表現卓越，開發者行動敏捷，企業也以非凡的規模實現發展。會上發表《第四屆鏈博會北京倡議》，呼籲各方以實際行動推進產業鏈供應鏈國際合作。

鏈博會是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，今年是第四屆，參展商共有676間，外資參展商比例達36.5%。

各類智能化設備，成為本屆展會亮點。輝達、科大訊飛、優必選等多間企業展出多款人形機械人，可完成遞送物品、舞蹈互動、拳擊對戰等演示，吸引大批參會嘉賓與媒體駐足。

駐京記者楊浚源