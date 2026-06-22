柬埔寨太子集團高層胡石日本被捕

被美國政府制裁、與柬埔寨太子集團有關的塞浦路斯籍中國男子胡石（化名胡小偉），因涉嫌向日本地方政府申報不實住址，本月14日遭東京警視廳逮捕。中國外交部回應說，打擊網賭電詐犯罪是國際社會的共同責任，希望周邊國家與中方一道加大執法合作力度。

涉使用不實文書

日本《朝日新聞》及日本放送協會（NHK）引述日本警方表示，胡石雖在東京千代田區一家公司擔任代表董事，但似乎同時擔任柬埔寨的太子集團幹部。除了現年44歲的胡石外，日方還逮捕了31歲的李垠宏以及36歲的郝鳳至，兩人均為中國籍。

辦案人員透露，上述3人涉嫌於4月向東京中央區公所提交胡石已搬入該區的不實轉入申報書，觸犯「使公務員登載不實罪」及「行使該不實文書罪」等罪嫌。

太子集團是一家總部位於柬埔寨的企業，在世界各地開展房地產、金融等業務。美國警方形容該集團為「亞洲最大國際犯罪組織之一」，祖籍福建的集團創辦人陳志被稱為「電詐之王」，今年1月在柬埔寨被捕，並移送北京受查。

美國財政部與司法部文件顯示，太子集團利用設於柬埔寨的電話客服中心，以虛假投資話術實施投資詐騙。美方已於2025年10月對與該集團相關的146個個人及法人實施制裁，名單中包括一名叫做「陳小二」的個人，日本警方認定，陳小二與胡石為同一人。

然而，胡石先前行蹤一直成謎。調查人員透露，日本警方掌握了胡石在境內活動的線索，經過調查後，鎖定涉嫌不實申報的犯罪線索並展開追蹤。警方在大阪市多間高級飯店追查期間，透過監視器畫面發現胡石行蹤，最終在大阪將其逮捕。

對於東京警方逮捕太子集團高層胡石，中國外交部發言人郭嘉昆今日表示，打擊網賭電詐犯罪是國際社會的共同責任，我們希望周邊國家與中方一道加大執法合作力度，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。

除了陳志落網，其黨羽也相繼被盯上。中國公安部日前公布，陳志犯罪集團另一名重要骨幹成員劉忍從柬埔寨金邊押解回國。