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福州28歲仔無冷氣密室工作 疏忽一事搞到「腎虧」

即時中國
更新時間：17:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-22 HKT

福建福州近日持續高溫悶熱，28歲男子小李在無冷氣、通風欠佳的室內工作一天，雖然未被曝曬，卻突然出現中暑症狀，導致腎功能損傷。

據福建衛生報報道，小李在密閉空間工作後，大汗淋漓，雙腿出現輕微抽搐，身體持續不適。起初他未有理會，後來因症狀未見好轉，前往醫院急診科求醫。林醫生接診後，抽血檢查顯示小李血肌酐數值遠超正常範圍，確診為輕度中暑脫水引發的腎前性腎功能不全。

林醫生為患者檢查。福建衛生報
林醫生為患者檢查。福建衛生報
福州22日繼續發布高溫橙色預警。網易號
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小李隨後連續兩日在急診接受治療，肌酐指標雖回落，但仍未恢復正常。醫生叮囑他至少靜養兩周，避免再處於悶熱環境，亦不可從事重體力勞動，讓腎臟有充足時間修復。

林醫生解釋，小李出現的腎前性腎損傷，是高溫環境下脫水導致腎臟供血不足所致，及時補液可逐步恢復。但若繼續在高溫下勞作或長期脫水，則有可能發展為永久性腎損傷，後果嚴重。即使身處室內仍存在中暑風險，要留意補充水分、保持通風。

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