知名紙尿片涉毒陷羅生門 市場監管總局牽頭成立聯合調查組

牽動億萬內地家長神經的紙尿褲（香港又稱紙尿片）「甲酰胺」風波陷入羅生門，三涉事品牌出示檢測報告自證清白，爆料官媒記者硬氣質疑送檢流程，雙方舉證拉鋸不斷。對此，國家市場監管總局、工業和信息化部、國家衛生健康委、國家疾控局今日（22日）宣佈成立聯合調查組核查有關問題，並依法依規處理，有關情況將及時公布。

6月18日，官方新華社旗下《經濟參考報》刊發調查報道《專業檢測機構檢出有毒物質 多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康》。報道稱，美國金佰利旗下品牌「好奇」（Huggies）、國產知名品牌「Babycare」和「碧芭寶貝」等多款紙尿褲檢出毒性物質甲酰胺，令嬰兒臀部反覆出現紅腫、破潰等症狀。

報道還引用山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心的一項研究指，在上百份兒科嬰幼兒血液和尿液樣本中檢出甲酰胺，檢出量足以造成人體損傷。該中心特聘主任于兆衍表示，甲酰胺是外源性物質，人體內不可能自然產生，只有可能是從嬰幼兒長期接觸的物品帶來，長期微量攝入或損害肝腎和生殖系統。

報道發布後迅速衝上微博熱搜，全網家長陷入安全恐慌。然而6月19日凌晨， 山東省公共衛生臨床中心及于兆衍本人發布兩份內部聲明，均否認開展過報道中提及的相關檢測工作，也否認接受過《經濟參考報》記者的採訪。同日，中國造紙學會衛生用品專業委員會發布聲明，批評報道在檢測依據、數據披露、因果論證等關鍵環節存在明顯瑕疵。

輿論開始反轉，質疑報道誇大事實。6月19日晚，《經濟參考報》調查記者王文志發布音頻證據，稱此前已就報道內容與專家于兆衍充分溝通，其否認聲明是在領導多次施壓下被迫簽署。

在記者反擊後，事件陷入羅生門。6月21日，三大涉事品牌集中公布第三方檢測結果，均「未檢出」甲酰胺。Babycare還表示，針對個別自媒體發布的不實信息，已向公安機關報案。

6月21日晚，記者王文志再發文硬氣回應，稱涉事企業的「第三方檢測合格報告」均為企業自行挑選送檢樣本，是「自導自演」；行業協會則發表「護短式」聲明，在用「行業話語權」為涉事企業的潛在安全漏洞背書。他呼籲成立國家級調查組介入。