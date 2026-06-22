Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

知名紙尿片涉毒陷羅生門 市場監管總局牽頭成立聯合調查組

即時中國
更新時間：17:14 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:14 2026-06-22 HKT

牽動億萬內地家長神經的紙尿褲（香港又稱紙尿片）「甲酰胺」風波陷入羅生門，三涉事品牌出示檢測報告自證清白，爆料官媒記者硬氣質疑送檢流程，雙方舉證拉鋸不斷。對此，國家市場監管總局、工業和信息化部、國家衛生健康委、國家疾控局今日（22日）宣佈成立聯合調查組核查有關問題，並依法依規處理，有關情況將及時公布。

6月18日，官方新華社旗下《經濟參考報》刊發調查報道《專業檢測機構檢出有毒物質 多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康》。報道稱，美國金佰利旗下品牌「好奇」（Huggies）、國產知名品牌「Babycare」和「碧芭寶貝」等多款紙尿褲檢出毒性物質甲酰胺，令嬰兒臀部反覆出現紅腫、破潰等症狀。

報道還引用山東省公共衛生臨床中心質譜研究與臨床應用中心的一項研究指，在上百份兒科嬰幼兒血液和尿液樣本中檢出甲酰胺，檢出量足以造成人體損傷。該中心特聘主任于兆衍表示，甲酰胺是外源性物質，人體內不可能自然產生，只有可能是從嬰幼兒長期接觸的物品帶來，長期微量攝入或損害肝腎和生殖系統。

報道發布後迅速衝上微博熱搜，全網家長陷入安全恐慌。然而6月19日凌晨， 山東省公共衛生臨床中心及于兆衍本人發布兩份內部聲明，均否認開展過報道中提及的相關檢測工作，也否認接受過《經濟參考報》記者的採訪。同日，中國造紙學會衛生用品專業委員會發布聲明，批評報道在檢測依據、數據披露、因果論證等關鍵環節存在明顯瑕疵。 

輿論開始反轉，質疑報道誇大事實。6月19日晚，《經濟參考報》調查記者王文志發布音頻證據，稱此前已就報道內容與專家于兆衍充分溝通，其否認聲明是在領導多次施壓下被迫簽署。

在記者反擊後，事件陷入羅生門。6月21日，三大涉事品牌集中公布第三方檢測結果，均「未檢出」甲酰胺。Babycare還表示，針對個別自媒體發布的不實信息，已向公安機關報案。

6月21日晚，記者王文志再發文硬氣回應，稱涉事企業的「第三方檢測合格報告」均為企業自行挑選送檢樣本，是「自導自演」；行業協會則發表「護短式」聲明，在用「行業話語權」為涉事企業的潛在安全漏洞背書。他呼籲成立國家級調查組介入。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
6小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
7小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
8小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
10小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
5小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
3小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
5小時前