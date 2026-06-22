世界盃2026︱日本球迷帶「旭日旗」入場惹非議 內地網民：侮辱亞洲行為不應被容忍

周六美加墨世界盃F組次輪日本對突尼西亞，結果前者大勝4:0，收錄亞洲球隊在世盃舞台最大比數勝仗。但球場上，有內地網民反映，有日本球迷帶著日本軍旗「旭日旗」入場。



由於「旭日旗」一直被指是具日本軍國主義色彩，故球迷為被批評為是對二戰受日本侵略或殺害民眾的國家揭歷史傷疤。

微博「JR體角日記」貼出多張日本球迷帶到「旭日旗」入場觀看球賽，認為是「行為激怒亞洲，​一边是歷史傷疤，一邊是賽『助威工具』」。帖文指國際足聯（又稱國際足協）保持沉默。



網民意見：

英倫的一旅辰陽：日式軍旗豈可堂皇入賽場地? 必須明辨是非！

光之國不知名帥哥：相當於德軍納粹的卐字旗

Marcel_Tu：納粹旗管不管？

love嘉辰寶貝：這種侮辱亞洲的行為不應被容忍，國際賽事要注重維護正義。