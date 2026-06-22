國際禁毒日︱「解壓快樂水」被揭添加依托咪酯　專家：可致永久腦損傷亡或死亡

正值第39個國際禁毒日，央視曝光多款標榜「助眠神器」或「解壓快樂水」的產品，竟被不法分子添加依托咪酯、替來他明等麻醉藥物，製成「上腦電子煙」等替代毒品，嚴重威脅青少年健康。專家警告，劑量稍大便可能導致永久性腦損傷，甚至死亡。

據警方提供的直播片段，一名年輕男子吸食含有依托咪酯的「上腦電子煙」後，神情恍惚、語無倫次，被傳喚到禁毒大隊檢測，尿樣呈陽性。當事人小李事後表示，起初好奇嘗試，抽兩三口便感到暈駝駝、輕飄飄，手震、口齒不清、流口水、走路不穩。

違法行為人小李。央視新聞

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濫用藥物可致死 提高犯罪機會

依托咪酯本為手術麻醉處方藥，近年被不法分子加入電子煙煙油或煙粉出售。雲南省毒品實驗室專家薛丹指出，此類藥物起效極快，麻醉性極強，人體攝入後易出現意識模糊、全身無力、失憶等症狀，極易引發性侵或人身傷害等惡性案件。嚴重時更會抑制呼吸、心率下降，甚至死亡。

警方檢驗藥物。央視新聞

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《2025年中國毒情形勢報告》顯示，全年共查處濫用依托咪酯3.7萬人次，佔查獲濫用總人次的26.3%，位居第二。受害者多為被動誤食或飲品被下藥，事前毫無防範意識。

隨著依托咪酯於2023年被列入第二類精神藥品目錄，不法分子轉而使用獸用麻醉劑替來他明作為替代。國家毒品實驗室負責人徐鵬警告，替來他明少量接觸即引起強烈幻覺、迷失感、手震，劑量稍大便會抑制呼吸，可能導致永久性腦損傷甚至死亡。

青少年易中計 需加強管制

青少年因社會閱歷淺、好奇心強、防範意識薄弱，成為主要受害群體。不法分子常以「助眠神器」「解壓快樂水」「小眾零食」等名義誘惑青少年。

為加強管制，今年6月17日，國家禁毒辦公室公布，將從2026年7月1日起，把二氟乙咪酯、替來他明等16種物質列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品目錄》。

雲南省公安廳民警趙睿提醒市民，尤其青少年：在陌生場合，切勿觸碰或食用不明飲品、藥片或試劑。此類麻醉鎮靜物質偽裝性強、起效快、危害不可逆，看似普通的助眠產品，實為摧毀身心的致命陷阱，務必時刻提高警惕。