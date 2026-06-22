深圳政協原主席戴北方被指對抗組織審查　遭開除黨籍

中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對深圳市政協原黨組書記、主席戴北方嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

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經查，戴北方喪失理想信念，忘卻初心使命，對組織不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職權為親屬謀取利益；家風不正，對家人失管失教；目無法紀，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

戴北方嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予戴北方開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。