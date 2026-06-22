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國內企業進軍魚子醬松露和牛高端食材市場

即時中國
更新時間：11:24 2026-06-22 HKT
發佈時間：11:24 2026-06-22 HKT

中國今年料成全球最大鵝肝生產國。其實不僅是鵝肝，在魚子醬這一傳統西方高端食材領域，中國生產商也開始搶佔全球市場。去年底，彭博社在介紹中國產魚子醬時提到，由於中國政府推動農產品向高附加值轉型，像鵝肝、松露、和牛這樣曾經與中國菜無關的食材，開始出現在越來越多人的桌上。

相關新聞：鵝肝︱中國今年料成全球最大生產國 具產能與高性價比 法協會擔憂

報道稱，中國的農業轉型遠不止於這些舌尖上的奢侈品。

夏季炎熱乾燥的甘肅正成為葡萄酒與橄欖油的新產地，黑龍江種植著亞洲最多的蔓越莓（小紅莓），內蒙古與吉林的草原上數十間和牛養殖場正在湧現。

策緯諮詢公司的農業分析師埃文．佩認為，中國政府一直在持續努力，支持農民尋找更高價值、面向高端市場的農產品。

甘肅成葡萄酒橄欖油新產地

阿里研究院2024年發布的一份報告顯示，中國已出現逾百種新興國產高端食飲品牌，它們的故事大同小異：從曾經昂貴的進口食材出發，企業通過技術升級、人工成本下降和物流優化擴大產量，逐步降低售價。

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