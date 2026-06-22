中國觀察︱特朗普料成首位訪粵美國總統

上月訪華的美國總統特朗普日前透露，今年將再赴中國參加大型會議，雖未明確提及是甚麼會議，但外界普遍相信就是11月中旬在廣東深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。若特朗普成行，將改寫中美數十年外交紀錄，成為首位到訪廣東的在任美國總統。

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從1972年尼克遜破冰訪華開始，歷任美國總統在中國的足跡，集中於北京、上海兩大城市。此外，西安作為中國「十三朝古都」，也受到美國總統的青睞，列根、克林頓、喬治布殊任內都曾到訪。1998年，克林頓訪華時，還去了「山水甲天下」的桂林。2016年，浙江杭州主辦二十國集團（G20）峰會，奧巴馬成為座上賓，但從未有美國總統在任內訪問過廣東。特朗普很可能填補這個空白。

近年的APEC峰會，特朗普並非每次赴會，像去年就缺席了韓國慶州峰會。如果他真的參加深圳APEC，最大動因當然是延續中美元首外交。外界預期今年可能有多達4次「習特會」，創中美交往史上的新紀錄。

廣東省已連續37年蟬聯全國經濟一哥，是中國對外開放前沿、中美經貿核心樞紐。珠三角集聚大量對美進出口企業，深度綁定中美供應鏈，特朗普此行可直觀兩國產業合作基本面，為關稅、市場准入等雙邊磋商獲取一線參考。

美封殺華為中興 總部均在深圳

數十年前，深圳僅是邊陲小鎮，如今是國家科創中心。華為、中興兩家被美國全方位封鎖的中國科企便扎根於深圳。不過，歷經多輪極限打壓，華為屹立不倒，高端手機、AI晶片更已重回市場主賽道；中興深耕5G與算力，繼續在全球通信基建站穩腳跟。

或許特朗普不會親自去參訪華為、中興，但此行可讓他看看：單邊封鎖擋不住中國自主創新浪潮，依靠打壓遏制他國科技崛起的策略，最終只會倒逼產業自立自強，這也是本屆深圳APEC要向全球清楚展示的主題：開放、創新、合作。

紀曉華