甲酰胺風波︱Babycare、碧芭寶貝及好奇 曬檢測報告證未含「毒」

內媒《經濟參考報》日前報道指在多個品牌的紙尿褲中驗出具生殖毒性的化學物質「甲酰胺」。21日凌晨，被指產品含毒的「Babycare」、「碧芭寶貝」及「好奇」（Huggies）等，先後發聲明，指經第三方權威機構檢測，確定產品未含「甲酰胺」，部份品牌指，已就事件向公安報案，維護自身權益。



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Babycare在聲明表示，委託權威第三方機構，包括以歐盟法規標準檢測全部系列產品，並無驗出「甲酰胺」，而原材料和生產設備亦無驗出甲酰胺。

另一間被指控產品含「甲酰胺」的好奇，同日也先後發聲明，指全系列產品經第三方機構檢測，均不含「甲酰胺」。

碧芭寶貝則指，主力款產品全未被驗出「甲酰胺」，其餘批次會分批檢測，結果會公示。

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「甲酰胺」可經皮膚吸收入血液，長期低劑量接觸具致畸風險。由於嬰幼兒器官發育尚未健全，代謝毒物能力較弱，若長期接觸貼身含毒紙尿褲，可能導致生殖系統損傷及慢性肝腎損傷。

內地目前未有規管檢測紙尿褲甲酰胺含量。