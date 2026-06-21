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甲酰胺風波︱三品牌曬檢測報告證未含「毒」 爆料記者發公開信質疑自導自演

即時中國
更新時間：22:41 2026-06-21 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-21 HKT

內媒《經濟參考報》日前報道指在多個品牌的紙尿褲中驗出具生殖毒性的化學物質「甲酰胺」。21日凌晨，被指產品含毒的「Babycare」、「碧芭寶貝」及「好奇」（Huggies）等，先後發聲明，指經第三方權威機構檢測，確定產品未含「甲酰胺」，部份品牌指，已就事件向公安報案，維護自身權益。

21日晚，涉事報道的記者發公開信，強調檢測是在專業人士指導下完成，絕非人為造假，原始樣本、數據均可查。對於涉事企業展示的「第三方檢測合格報告」，他質疑樣本並非隨機購自市場流通的產品，企業全程自主把控送樣流程，這種自導自演的檢測結果，從根源上不具備公信力。

相關新聞：紙尿褲涉毒事件反轉 造紙學會批報道存明顯瑕疵

Babycare在聲明表示，委託權威第三方機構，包括以歐盟法規標準檢測全部系列產品，並無驗出「甲酰胺」，而原材料和生產設備亦無驗出甲酰胺。

另一間被指控產品含「甲酰胺」的好奇，同日也先後發聲明，指全系列產品經第三方機構檢測，均不含「甲酰胺」。

碧芭寶貝則指，主力款產品全未被驗出「甲酰胺」，其餘批次會分批檢測，結果會公示。

相關新聞：毒尿片｜內媒檢測多款知名品牌涉甲酰胺 恐損BB生殖系統

「甲酰胺」可經皮膚吸收入血液，長期低劑量接觸具致畸風險。由於嬰幼兒器官發育尚未健全，代謝毒物能力較弱，若長期接觸貼身含毒紙尿褲，可能導致生殖系統損傷及慢性肝腎損傷。

內地目前未有規管檢測紙尿褲甲酰胺含量。

 

 
 

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