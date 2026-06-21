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江蘇公路車禍︱23隻托運寵物葬火海 主人追究揭業界黑幕

即時中國
更新時間：15:40 2026-06-21 HKT
發佈時間：15:40 2026-06-21 HKT

本月13日，內地G15沈海高速連雲港段發生一宗追尾起火事故，一輛托運車內的寵物全部死亡。事發後，多名寵物主人在社交平台發聲，質疑托運方虛假宣傳、層層轉包、模糊權責、隱瞞實情等問題。事件引起網絡熱議。

商家曾承諾「一寵一座」

《瀟湘晨報》報道，其中一名寵物主人蘇州徐女士表示，自己的寵物貓「貝貝」就在事故中身亡。

蘇女士憶述，「貝貝」沒有出過遠門，擔心其坐飛機會有過激過反應。6月13日，她從淘寶聯絡托運商家。當天上午11時許，商家將貓運送至蘇州姑蘇區愛星寵物處，當晚，徐女士的貓被放在托運車輛的前座上。

事故發生後，寵物主人相互聯絡。徐女士指，估計車上有23隻動物，有貓有狗。遇難寵物的主人集中在江浙滬附近，分別從不同渠道聯絡不同商家或公司托運。

她表示，不知道為甚麼全部寵物會被安排在同一輛車上。商家事前承諾商務車專車，一貓一座。如果不是的話，自己是不可能讓對方負責托運。後來主人才知道對方使用密封的依維柯（Iveco）的貨車。

《瀟湘晨報》曾向連雲港高速交警大隊查詢，對方指，事發當晚已有交警趕赴事故現場處理，「我們都按程序處理了」，具體了解事故起因需等工作日聯絡相關負責人員。

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