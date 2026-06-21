羅湖口岸︱北上女客緊身背心有古惑 藏全新名錶圖闖關斷正︱有片
更新時間：12:52 2026-06-21 HKT
發佈時間：12:52 2026-06-21 HKT
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羅湖海關又成功搗截走私旅客。近日關員在進境旅客內衣中查獲4隻全新手錶。
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國家海關總署微博「海關發布」通報，海關關員在對進境旅客進行監管時，發現身穿緊身背心、寬鬆輕薄外套的女性旅客進入海關監管區未向海關申報。
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該旅客經過關員時，加快腳步，關員立即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，海關關員在其內衣中發現4隻用保鮮膜包裹、帶有吊牌的手錶。後經專業機構鑒定，手錶均為全新貨品，總價值約5.2萬元人民幣。
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