Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅湖口岸︱北上女客緊身背心有古惑 藏全新名錶圖闖關斷正︱有片

即時中國
更新時間：12:52 2026-06-21 HKT
發佈時間：12:52 2026-06-21 HKT

羅湖海關又成功搗截走私旅客。近日關員在進境旅客內衣中查獲4隻全新手錶。

相關新聞：羅湖口岸︱口罩女過關低頭不看人 被查從內褲掏銀磚丟棄圖脫身︱有片

國家海關總署微博「海關發布」通報，海關關員在對進境旅客進行監管時，發現身穿緊身背心、寬鬆輕薄外套的女性旅客進入海關監管區未向海關申報。

相關新聞：羅湖口岸︱婦人拖篋南下過X光機 揭泥漬膠袋藏224枚漢宋古錢︱有片

該旅客經過關員時，加快腳步，關員立即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，海關關員在其內衣中發現4隻用保鮮膜包裹、帶有吊牌的手錶。後經專業機構鑒定，手錶均為全新貨品，總價值約5.2萬元人民幣。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
23小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-20 13:15 HKT
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
香港富豪19年前深圳酒店遭賊鴛鴦劫殺，女被告指控14歲時遭死者強姦。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？
奇聞趣事
7小時前
六合彩︱頭獎800萬今晚攪珠。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
16小時前
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
食用安全
21小時前
父親節│海關父子兵 爸爸以身作則 啟發兒子投身海關
父親節│海關父子兵 爸爸以身作則 啟發兒子投身海關
社會
7小時前
父親節│退休夫妻化身寄養爸媽 父親節添「孫女」三代同堂聚餐
父親節│退休夫妻化身寄養爸媽 父親節添「孫女」三代同堂聚餐
社會
7小時前
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
申訴熱話
4小時前