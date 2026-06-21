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雲南中考試題擺烏龍 誤稱愛迪生發明電話

即時中國
更新時間：09:45 2026-06-21 HKT
發佈時間：09:45 2026-06-21 HKT

雲南中考歷史題被指存在多處低級錯誤，稱愛迪生（Thomas Edison）發明了電話，剛出生就創建了火力發電站。雲南省招生考試院學業水平考試辦公室回應稱，正研判處理。

澎湃新聞報道，2026年雲南省初中學業水平考試（中考）歷史試卷第29題的背景材料寫道：「托馬斯·愛迪生1882年出生於紐約。他一生發明了電燈、電話、電影等1000多項專利技術。1882年，他在紐約創建了美國第一個火力發電站。」

對此，有網友指出此題存在三處史實錯誤。首先，試題寫錯出生年份和地點，愛迪生於1847年2月11日出生於俄亥俄州；其次，電話公認發明者是貝爾，而非愛迪生。最後，背景材料稱愛迪生在他剛出生那年就創建了火力發電站，甚至稱1882年出生的愛迪生在1879年發明了白熾燈，明顯不合邏輯。

雲南一名參與此次中考的監考老師向澎湃新聞坦言，出現如此低級的失誤實在離譜，他所在的學校已明確要求全體教師不得對外討論這件事。

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