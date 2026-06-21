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Lululemon千人冒雨瑜伽 被批是個草台班子

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更新時間：09:23 2026-06-21 HKT
發佈時間：09:23 2026-06-21 HKT

繼長城活動用日本太鼓後，加拿大服裝品牌Lululemon近日組織逾千人「雨天練瑜伽」再度引發爭議。有網友批評，「沒有雨天預案，也是個草台班子」。

6月13日，Lululemon在上海北外灘舉辦大型戶外瑜伽嘉年華活動，吸引近1300人參與，但中途遇上暴雨，因品牌缺乏應對突發天氣狀況的預案，導致參加者冒雨練瑜伽。

相關新聞：朱一龍太鼓風波｜Lululemon長城活動被踢爆用日本太鼓 涉虛假宣傳主辦方致歉

此前長城打日本太鼓捱轟

在社交媒體上，有參加者發帖表示不滿，「再也不會參加lulu的活動，瑜伽墊是濕的，東西是沒地方放的，臂展是展不開的，活動時間是會被推遲20分鐘的，說話是會被罵的，畢竟免費的還想怎樣呢？」還有人嘲諷，千人雨中瑜伽的現場畫面，酷似電影《周處除三害》的邪教場景，觀感引發不適。 Lululemon方面尚未對此事做出公開回應。其官方旗艦店客服則表示，「實在抱歉，已經記錄了您反饋的情況。」

5月30日，Lululemon在長城舉辦宣傳活動，品牌大使朱一龍被指表演環節擊打日本鼓，而非聲稱的復刻唐朝羯鼓，引起爭議。Lululemon6月16日發布聲明致歉，稱由於在相關專業認知上的局限，未能在前期充分識別潛在爭議，已下架所有相關宣傳。

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