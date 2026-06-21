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AI短劇「缺臉」 百元低價收購素人肖像

即時中國
更新時間：09:09 2026-06-21 HKT
發佈時間：09:09 2026-06-21 HKT

AI短劇快速擴張，肖像授權需求加大，很多代理公司低價收購群眾演員、素人的肖像，有的提出一年500元（人民幣，下同）授權一張臉。有律師提醒，需警惕永久授權等陷阱。

潮新聞報道，演員林敏（化名）收到相熟短劇導演邀約，對方稱製作AI短劇急需人物形象，出價500元買斷其肖像一年使用權。

林敏認為價格過於低廉，感到被冒犯，也害怕「回頭刷短劇，連自己都不認得自己 」，於是果斷拒絕。

林敏透露，各類演藝通告群隨處可見「買臉」的消息。她提供的截圖顯示，一部AI短劇只需要本人提供2至3張半身照及全身照，便可製作AI形象。該種授權用於指定短劇使用，不影響演員本人後續短劇演出，報酬為100元。另有按戲分成、終身買斷等模式，終身授權報價多在500至1500元。

多為學生社區阿姨出讓

杭州一間AI短劇公司員工李新（化名）說，目前出讓肖像的多為學生、社區阿姨、群眾演員甚至腰部演員，「大明星不可能簽約肖像授權」。

廣東知恆律師事務所合夥人律師張曉梅提醒，授權時莫為短期利益而忽視潛在的法律風險，比如極低的授權費用，超長的授權期限甚至是永久，角色和劇情毋須授權方審核等，導致AI創作公司超範圍、長期使用肖像，甚至用於違法活動。

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