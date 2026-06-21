「渝見」老闆娘開直播 21萬人次觀看

商標訴訟風波後，河南南陽「渝見小麵」老闆娘上周三（17日）首次開直播，觀看人次破21萬。有網友質疑她利用關注度變現，老闆娘回應指，開直播是因為有很多關心自己的人，所以分享一下店舖日常，直播全程無商品帶貨。

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老闆娘毛女士首次通過店舖帳號嘗試直播，時長約1小時，累計觀看人次達21萬，峰值線上約1500人。直播中，毛女士在後廚、前廳鏡頭前，展示門店備菜、煮麵日常，並坦言最近多了不少從網上得知消息後，專程趕來捧場的新客人，開播只因太多人關心小店現狀。

此前媒體報道，「渝見小麵」夫妻餐飲店近日被全國連鎖品牌「遇見小麵」以商標侵權為由起訴，相關事件迅速登上熱搜。毛女士在受訪時哭訴，對方律師稱撤訴需賠償七八千元人民幣，小店利薄無法承擔。6月15日，「遇見小麵」創始人宋奇就商標風波致歉。