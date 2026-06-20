低智商犯罪｜滬男用「邊爐氣」炸ATM 零贓款庭上推諉虛構朋友遭判監6年

上海發生一宗令人啼笑皆非的「笨賊」炸提款機（ATM）案。一名男子去年初凌晨企圖以打邊爐的gas罐（俗稱「邊爐氣」）引爆銀行ATM出鈔口以盜取現金。雖然現場猛烈爆炸、濃煙四起，但機具內的34萬餘元人民幣（下同）現金完好無損，男子最終分文未得，空手而回。警方看完閉路電視後迅速將其拘捕，但他上法庭仍以「神邏輯」狡辯，推諉是查無此人的「神秘朋友」作案。法院近日裁定其盜竊罪成，判處有期徒刑六年。

插自己銀行卡塞邊爐氣引爆

據上海廣播電視台《案件聚焦》等內地媒體報道，案發於2025年1月18日凌晨近5時。閉路電視畫面拍到，嫌疑人黃某當日身穿辨識度極高的黃色外套、面部蒙上黑色格紋圍巾，走進上海閔行區一間銀行的ATM房。

黃某隨後將自己的銀行卡插入ATM並輸入正確密碼，待出鈔口打開後，他將一個裝有邊爐氣的白色包裹塞入，並用打火機迅速點燃，隨後轉身離開。一分鐘後，ATM機轟然爆炸、濃煙四起。火勢熄滅後，黃某折返，不顧危險把手伸進殘破的出鈔口使勁拉拽翻找，然而不論他如何努力，依然無法取出分文，最終只能悻悻然空手逃離現場。

虛構說詞破綻百出

事後經銀行清算，當時ATM機內共有34萬餘元現金，機具本身則因爆炸造成約1.5萬元物損。警方通過現場殘留的邊爐氣，並憑閉路電視及一連串鐵證，迅速在黃某的租住處將其拘捕，並當場搜出作案同款黃色外套。

然而，在閔行區人民法院開審時，面對鐵證如山，黃某仍堅拒認罪。他甚至在法庭上編造了一套極荒謬的「神邏輯」說辭，宣稱案發當日是一個一年前在網上認識、只知姓張的「好兄弟」向他借用外套和銀行卡去作案，而手機上的「手電鋸」、「卡式爐」等作案工具搜尋紀錄，以及案發當天搜尋「閔行區剛剛發生的重大新聞」等關鍵字，也全是對方趁自己吃飯或上廁所時，偷偷用他的手機搜尋。

法官當庭展開靈魂拷問：「這位朋友叫甚麼名字？聯絡方式多少？」黃某竟理直氣壯回答：「不知道，只知道他姓張。電話號碼我已經刪了。」

法官黃婁瑩嚴厲指出，一個連名字、住址、聯繫方式都不知道的人，黃某卻敢將銀行卡和六位數密碼全盤托出，這完全違背常理。法庭結合其租住處搜出的作案黃色外套、涉案銀行卡、手機內高度吻合的工具搜尋紀錄以及房東的當場指認，不論人證物證皆鎖定黃某就是唯一作案者。

法院審理後認為，黃某行為已構成盜竊罪。根據內地法律，雖然黃某最終分文未得，屬於犯罪未遂，但由於涉案提款機內裝有34萬餘元現金，其涉案金額仍須按34萬餘元來認定，屬數額特別巨大。

法官強調，鑑於黃某在鐵證面前仍胡言亂語、從始至終拒不認罪，主觀惡性深，因此依法「不適用減輕處罰」。最終，法院判處黃某有期徒刑六年，並處罰金一萬元；至於ATM機被炸毀造成的1.5萬元損失，銀行後續可透過民事訴訟對其進行索賠。