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《狂飆》張頌文｜內地演員韶關深夜救助傷者 獲官方頒發見義勇為獎

即時中國
更新時間：21:30 2026-06-20 HKT
發佈時間：21:30 2026-06-20 HKT

憑大熱電視劇《狂飆》「高啟強」一角爆紅的內地演員張頌文，去年在家鄉廣東韶關街頭救助一名車禍受傷昏迷的男子。事隔逾半年，韶關市武江區近日正式確認其行為屬見義勇為，並向張頌文等人頒發榮譽證書及獎金。

低調回應：該幫就幫

事發於2025年10月30日凌晨約1時，韶關市武江區沙洲尾鴻洲花園附近路段，一名男子石先生因駕駛電動車撞上停泊路邊的共享單車倒地昏迷，腿部被電動車壓住，頭部下方有一攤血跡。

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當時張頌文與好友梁健聚會後乘車回家，途經現場時從後視鏡發現異樣，即時要求停車折返查看。張頌文走近傷者，輕拍肩膀確認其尚有意識，隨即與梁健合力抬起壓在傷者腿上的電動車，再將他扶到路邊安全位置等待救援。

期間他借來亮着燈的電單車作警示標誌，並打開手機電筒檢查傷勢，又細心安撫傷者。當時亦有另一名熱心市民李俊傑已先行報警。救護車與警員到場後，張頌文等人協助將傷者送院，確認無大礙後才離去。

傷者石先生經治療後並無大礙，事後特意製作錦旗送給張頌文，上面寫着「生死瞬間施援手 大愛無疆鑄仁心」。他受訪時表示，事發時天色昏暗，只察覺到有人一直在喚醒自己，直至翌日在病房從別人口中得知救人者是張頌文。

張頌文早前回應事件時僅表示：「不管誰倒在你面前，該幫就幫，該扶就扶，有什麼可怕的呢？就是很小的事情，不值一提。」

2026年6月16日，韶關市武江區召開見義勇為表彰會議，正式確認張頌文、梁健、李俊杰等人的行為屬見義勇為，公開頒發榮譽證書及獎金。會上由梁健代表張頌文朗讀獲獎感言。

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