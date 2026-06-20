世界盃2026｜3名中國球證明早歷史性同場執法 馬寧周飛傅明搭檔

世界盃決賽周雖然中國男足（國足）再度無緣，但「中國裁判組」卻在世界頂級舞台上寫下了歷史性的新篇章！國際足協（FIFA）宣布，於香港時間明早（21日）8時開波的世界盃E組次輪「厄瓜多爾對庫拉索」賽事中，歷史性起用3名中國球證同場執法。這不僅是世界盃歷史上首次有3名中國球證同場亮相，更打破了中國球證長達24年未能在世界盃擔任主球證的空白，創下多項歷史紀錄。

馬寧首當主裁打破24年沉寂

今場比賽的球證名單中，三名中國球證組成了歷史性的「完整建制」陣容：

主球證（主哨）：馬寧

第一助理球證（邊裁）：周飛

視像助理球證（主VAR）：傅明

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這是47歲的中超名哨馬寧職業生涯中，首次在世界盃正賽中擔任主球證。上一次有中國球證在世界盃賽場主哨，已要追溯至2002年韓日世界盃的陸俊。馬寧曾在2022年卡達世界盃中6次擔任第四球證，今屆他終於如願拿到主哨哨子，亦成為首位連續兩屆參與世界盃執法的中國球證。

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傅明周飛同創歷史

馬寧在國際賽場上以判罰嚴謹、出牌果斷著稱，因而獲得「卡牌大師」的綽號，其不妥協的執法風格深得國際足協裁判委員會的青睞。除了馬寧，另外兩位中國球證同樣締造了多項第一。首次入選世界盃的周飛，將在明早擔任第一助理球證，一舉終結了中國助理球證在世界盃正賽上「零出場」的紀錄。而擔任主VAR（視像助理球證）的傅明，此前已在連續三場小組賽擔任輔助VAR（SVAR），今仗將首次獨挑大梁，成為世界盃歷史上第一位擔任主VAR的中國球證。

裁判組實力獲國際認可

近年來，這支由馬寧領銜的中國球證團隊表現優異，曾於2024年初執法卡塔爾亞洲盃決賽，並參與了2025年新版世俱盃的執裁工作，其高水平的控場能力已獲得國際足協的高度肯定。

出征今屆世界盃前，馬寧曾激動表示：「我們多年來一直努力，就是想讓大家知道中國球證有能力站上世界足球的最高舞台。我們會全力以赴，在世界盃賽場上展現中國球證的風采。」這場即將在美國堪薩斯城箭頭球場上演的賽事，無疑將成為中國足球裁判界歷史上最閃耀的一刻。