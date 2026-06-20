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杭州深山荒廢Tesla跑車成打卡點 車主：賽道退役收藏品

即時中國
更新時間：19:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-20 HKT

浙江杭州西湖區深山內，竟藏一輛外形酷炫的Tesla（特斯拉）跑車近半年，經報道後吸引大批車迷前來打卡，意外成網紅景點。

據悉，這輛Tesla跑車停放在小和山社區支路旁的臨時停車位，已閒置接近半年。車身雖保持亮麗外觀，但已無法行駛。

車主表示，該車是賽道專用車，不能上路行駛，是從賽道退役下來的，已無法修復。他原本打算找合適地方收藏，但因場地限制，無法用吊機或板車運入租用場地，只好暫時停放在路邊，當作大型擺設。車主強調，自己並無違規，亦積極配合社區處理。

被閒置的Tesla跑車。橙柿互動
被閒置的Tesla跑車。橙柿互動
被閒置的Tesla跑車。橙柿互動
被閒置的Tesla跑車。橙柿互動
被閒置的Tesla跑車。橙柿互動
被閒置的Tesla跑車。橙柿互動
被閒置的Tesla跑車。橙柿互動
被閒置的Tesla跑車。橙柿互動

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社區工作人員指出，該車停放位置屬車主單位租用範圍，並非隨意棄置。目前車輛接近報廢狀態，仍吸引不少車迷特意前來打卡。

有網民留言指「像蝙蝠俠的座駕」、「好可惜，保養好可作收藏」；亦有意見建議將其打造成收費打卡點。當局提醒車主，長期停放閒置車輛需妥善處理，避免不必要麻煩。

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