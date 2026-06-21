患難情侶︱河南女肝衰竭男欲領證結婚被拒 「我不想連累你！」

俗語有云「患難見真情」，河南省鄭州市一對情侶相戀多年，原計劃在購置物業後正式登記結婚，惟女方三年前突患重病，病情更急劇惡化至肝衰竭，令兩人的人生計劃被迫擱置。



男友邰先生近日接受河南電視台節目《小莉幫忙》訪問時坦言，自己至今最大的遺憾，就是未能與心愛之人正式領取結婚證。該節目播出後，這段不離不棄的深情故事隨即感動無數網民。

女友關掉鬧鐘讓男友多休息

邰先生憶述，他三年前經營一間早餐店，為節省營運開支而未有聘請員工，女友每天均會親自到店內幫忙。由於心疼男友長期早起及工作辛勞，女友經常悄悄關掉鬧鐘，獨自將食材準備妥當後，才喚醒他起床。多年來兩人感情穩定，亦已在鄉下舉辦了婚禮儀式。



然而，為了實現「先買房、後領證」的目標，兩人遲遲未有辦理正式的法定結婚登記手續。

天有不測風雲，女友某日突然高燒不退，送院檢查後被確診患上肝硬化。儘管她一直積極接受治療，惟病情仍持續惡化，最終演變成肝衰竭。目前，她只能在病榻上等待合適的肝臟進行移植手術，此外還要為50萬（人民幣，下同）的醫療費擔心。

女友不想成對方負累

面對龐大的醫療開支，邰先生不僅傾盡多年積蓄，更變賣愛車以籌措醫藥費，至今已花費逾20萬元。臥病在床的女友曾哽咽：「我不想連累你！」但邰先生始終對她不離不棄。

邰先生在受訪時表示，後悔當初僅舉辦婚禮儀式而未及早完成結婚登記。他堅定地說：「我現在一心只想把她治好。」邰先生強調，無論未來的路有多艱難，他都深信女友能夠戰勝病魔；待她康復出院後，兩人定會攜手完成領證的心願。