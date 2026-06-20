家長注意｜西安女司機揸Benz 兩女童違規「出天窗」遭檢舉受罰｜有片

家長帶兒童乘車切記注意安全，切勿縱容危險行為。在陝西西安，近日發生一宗令人捏一把汗的馬路驚魂事件。一輛白色平治（Benz，內地稱奔馳）私家車在馬路上正常行駛期間，車頂天窗突然打開，隨後兩名女童竟將上半身完全探出車頂隨風搖擺，極為驚險，過程被後方車輛拍下並上載至網上。網民紛紛怒轟家長「無知、危險」，直言「一個急煞車，孩子就會飛出去」。當地交警周六（20日）證實已介入調查，涉事女司機已被傳喚至交警隊接受處置。

網民怒轟：出事後悔一世

綜合內媒《紅星新聞》等報道，事發於周五（19日）。有西安網民在短片平台分享影片指，在臨潼區108國道附近，一輛正常行駛的白色平治車內，天窗突然開啟，兩名女童隨即攀爬並將大半個身體探出車外。畫面顯示，車輛當時車速不慢，車頂強風將女童的頭髮和衣服吹得四處擺動，兩名女童則興奮地不停向四周張望，完全沒有意識到身處險境。

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影片曝光後隨即引來排山倒海的批評。大批網民直斥家長縱容「馬路炸彈」行為，留言怒轟：「這個危險得很，一個急煞車，孩子就飛出去了，到時候悔得腸子都要斷了！」、「這不是愛孩子，這是在害孩子。」

女司機辯稱「沒注意」

臨潼區交警部門20日上午表示已迅速對此事開展調查。涉事平治女司機接受內媒電話訪問時解釋，當時她正開車和表妹前往取東西，兩名女童坐在後座。她聲稱自己在前排開車，並未注意到後排的孩子私自打開天窗並探出身體。

女司機稱：「（孩子們）就開了那麼一兩分鐘吧，我一發現就趕緊叫她們下來，並狠狠地收拾了她們一頓。」她證實今日已收到臨潼警方的通知，正準備前往交警隊配合調查並接受處置。

涉妨礙安全駕駛

內地警方指出，行車時將身體探出天窗屬於嚴重的交通違法行為。根據內地交通法例，此類行為可被認定為「駕駛人存在妨礙安全駕駛的行為」，對駕駛者有明確的處罰先例。此前，山東菏澤警方亦曾處理同類網民舉報案件，最終對涉事司機處以扣3分及罰款50元人民幣。

警方提醒，車輛在高速行駛或急煞車時，探出天窗的兒童極易因慣性被拋出車外，或被路旁的樹枝、限高欄等障礙物碰撞，甚至可能因天窗自動防夾功能失效而夾傷，家長必須嚴格履行監管職責，鎖好車門窗安全鎖。