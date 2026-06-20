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18歲「小馬雲」做爸爸 網戀三個月女友透露懷孕兩個月

即時中國
更新時間：13:18 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-20 HKT

外界未必記得范小勤這名字，但一提「小馬雲」，相信許多人對他有印象。如今「小馬雲」已18歲，他的女友近日在直播間透露已經懷孕兩個月，更是雙胞胎，即時引起網上熱議。

相關新聞：小馬雲與胞兄日前申領殘疾證 兩人均屬智力殘疾

「小馬雲」真名范小勤，生於2008年，現年14歲，因長得很像馬雲而得此稱號，並被網友熟知。2015年，他的一張照片在網上熱傳，當時馬雲還在自己的微博上轉發了照片，戲稱「乍一看到這小子，還以為是家裡人上傳了我小時候的照片」。范小勤隨即在網上走紅，不過范小勤被證實，透過父親辦理殘疾證，而專業機構鑑定後，證實屬智力二級殘疾（重度智能障礙）。

「小馬雲」智力二級殘疾

不過范小勤如今已不是當年的小孩，而是不時將頭髮染成不同顏色的小伙子。早前，范小勤剛踏入18歲就在網上發出徵婚宣言，隨即加上無數女網友。

大約三個月前，一名19歲女網紅就火速跟范小勤見面。5月20日，范小勤拍片正式宣布自己成功找到女朋友。女方也在其抖音賬號上發布了被男友親吻臉頰的影片，互動十分高調。

「小馬雲」踏18歲即徵婚

日前，范小勤女友在直播期間，就透露自己已懷孕兩個月，更是雙胞胎。不少網民對二人戀情及女方懷孕消息留下負面評語，甚至認為有人只是為了刷流量。

網民意見：
肩扛八米大刀：為了流量毫無底線
好喝的多多綠ouo：這不封殺嗎，傳遞的啥價值觀
我四一條貓貓蟲：記得驗親
執念7583：喜當爹了
stupiddogsong：純屬把觀眾當傻子

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