山友南太行未開發區域打卡 失足墮崖遇難

6月18日中午12時15分左右，山西與河南交界南太行山區老龍口瀑布「觀景台」發生意外，一名山友失足墜落近百米懸崖。



據悉，「觀景台」是內地山友圈內著名的網紅打卡點，曾獲《中國國家地理》拍攝老龍口瀑布片段而火爆，常年吸引各地山友前來拍照。然而，該平台屬未經開發的「野線」區域，沒有任何防護欄杆，外側即為近乎垂直的百米紅岩絕壁，險象環生。

目擊者李先生表示，墜崖者背藍色背包，失足後在墜落途中重重撞斷崖間一棵松樹，隨後繼續下墜。18日下午，搜救人員沿懸崖下方峽谷及亂石堆展開拉網式搜尋，但因峽谷縱深、地形複雜、亂石密佈，加上山間通訊訊號微弱及無人機搜尋受限，當日無果而回。19日，救援隊伍攜帶繩索及無人機設備，擴大範圍繼續搜救，遺體於中午尋獲，證實遇難。

老龍口瀑布「觀景台」。新京報

老龍口瀑布「觀景台」。新京報

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南太行位於山西與河南交界，屬嶂石岩斷裂帶，部份崖壁傾角超過80度，近乎垂直。山區雖有7條官方開發的行山路線，但不少山友自行開拓「野線」，不少穿越南太行野線緊貼懸崖，部份路段闊度不足1米，缺乏護欄及應急設施，岩石長期風化易鬆動，極易發生滑墜意外。