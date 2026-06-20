世界盃2026︱國產AI眼鏡轉播世盃 看透陣容比分技術統計

世界盃首次引入AI眼鏡轉播！國產品牌樂奇Rokid AI眼鏡近日作為央視本屆世界盃AI眼鏡領域獨家合作夥伴，亮相賽事轉播環節。球迷戴上這款眼鏡，可在看球同時獲得技術統計、隊伍陣容、球員信息等豐富內容。

《湖南日報》報道，這款AI眼鏡外觀與普通眼鏡一樣，重量僅49克；不足1兩重的眼鏡內，承載了電池、芯片、麥克風、揚聲器以及其他各種模組零件。

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眼鏡里看球是甚麼感覺？「請打開世界盃戰況。」語音指令一落，最新的實時比分就可呈現在眼前。球迷不再需要在「看比賽」和「查信息」之間來回切換，佩戴眼鏡可實時查看賽程安排、球隊陣容、球員數據與動態比分，還能實現高清拍攝錄像，定格賽場精彩瞬間。

由湖南企業藍思科技整機製造的首台樂奇Rokid眼鏡，於去年6月下產線，據稱其國產化率達100%。藍思科技實控人之一是內地「玻璃女王」周群飛。據胡潤研究院發布的《2025胡潤女企業家榜》，周群飛位列第二，財富達到1100億元人民幣。今年5月美國總統特朗普訪華歡迎宴會上，周群飛被安排坐在蘋果CEO庫克和特斯拉CEO馬斯克中間位置。