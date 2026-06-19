求職騙局｜上海無業男吹牛「地鐵有門路」 誘14同鄉返假工每日向閉路電視敬禮打卡
更新時間：20:30 2026-06-19 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-19 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-19 HKT
上海發生一宗荒誕求職騙局，一名無業男子在酒局上吹噓「有門路」介紹地鐵站工作，竟吸引14名同鄉上門求助。他為圓謊，安排眾人每天到地鐵站「上班」巡邏，更設定向閉路電視鏡頭敬禮打卡、入職考試等流程，受害人「返工」數月始發現受騙。涉案男子近日被法院判囚六個月、緩刑一年。
每天4小時月薪約六千 專呃退休長者
據奉賢區檢察院通報，案中錢姓被告於2024年6月在一次酒席間吹噓，稱親戚承包了上海地鐵5號線第三方服務，可安排月薪約5800至6,800元人民幣的「輕鬆工」——每日只需工作4小時，負責巡查站內人員在崗情況及協助乘客搬行李。
由於錢某與受害人均為同鄉甚至多年朋友，眾人對其說辭深信不疑，先後有14人墮入騙局，當中包括11名退休長者及3名年輕人。有退休長者更誤以為找到好工，主動要求為子女求職，結果連同家人一併受騙。
自設打卡考核流程
為求逼真，錢某設計了「完整工作流程」：要求「員工」每天上下班時在地鐵站監控鏡頭前敬禮打卡，聲稱會透過監控察看上班情况；其後更安排「入職考試」，要求背誦工作地點，否則不獲轉正。
14名受害人分批輪班，每次僅一至兩人行動，行為與一般乘客無異，因此地鐵站方面一直未有察覺異常。部分受害人「返工」長達三個月，每逢發薪日錢某即以「試用期延長」、「地鐵公司未撥款」等理由推搪，眾人始覺有詐報警。
騙財逾1.7萬判囚6個月緩刑1年
警方調查發現，錢某共騙取受害人現金3,500元（人民幣，下同）、香煙21條、白酒6瓶及價值1,000元消費卡，合共約1.7萬元。錢某到案後供稱，最初只是為了享受被恭維的感覺而吹牛，後來「騎虎難下」將錯就錯，逐漸演變成詐騙。
經奉賢區檢察院提起公訴，法院裁定錢某詐騙罪成，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金4000元。錢某已退賠部分財物及支付拖欠工資合共8萬餘元並取得受害人諒解。
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