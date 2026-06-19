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北上廣興起時租寵物 打工人花錢「過過癮」

即時中國
更新時間：09:18 2026-06-19 HKT
發佈時間：09:18 2026-06-19 HKT

北京、上海、廣州等大城市近期出現一種全新的寵物共用業態，即貓狗主人把寵物「租出去」，讓想養但無條件的打工人花錢「過過癮」，小狗每小時租價為20元至60元（人民幣，下同）；貓咪價格更高，每隻「時薪」均高達300元。

寵物租賃微信小程式「汪步」今年3月上線。狗主人會為小狗註冊帳號、發布可租用時段，租客可綜合小狗圖片、名字、價格、性格、年齡、疫苗和絕育情況、過往租客評價等訊息，按小時租賃一隻合適的小狗，隨後到指定地取狗，遛完後歸還。定價根據狗狗品種、時長等浮動。

在北京海淀區讀博士課程的佳佳養了兩貓一狗，她將小狗「駒駒」以每小時35元的價格「上架」平台後，半個月內接到4單，「最開始完全沒想到會有人下單」。她說，大部分租客都是想養狗但還在試探的年輕人，「遛狗的地點就在我家附近，所以我不會太擔心」。

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