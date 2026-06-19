內地油價下調︱今年第3次減價重返¥7元 利好端午假期自駕遊

隨着中東局勢好轉、國際油價持續回落，內地宣布再減油價，今日零時起，每噸汽油價格和柴油價格分別下調515元（人民幣，下同）和495元，減幅約4%至5%，大多數地區每公升油價重返7元時代。以普通私家車單次加滿一箱油計算，將少花約20元，令準備趁端午節3天假期自駕出行的民眾，省了一筆路費。根據內地機制，每隔10個工作天評估及調整一次油價，這是今年來第3次減油價。

▍中國組 ▍

國家發改委昨日宣布，自今日零時起，內地汽油價格和柴油價格分別下調515元/噸和495元/噸。折合每公升價格，92號汽油下調0.4元，95號汽油下調0.43元，0號柴油下調0.42元。經調整後，內地大多數地區的柴油價格為每升7.7元至7.9元，92號汽油售價為每升7.8元至7.9元，重返7元時代。這是內地2026年第12次調整油價，也是今年第3次下調，同時實現「兩連降」。

小型私家車加滿約省20元

「假期前降價，時間點剛好，明天立即加滿油！」對於假期前夕減油價，許多網民都讚好。以油箱容量為50升的小型私家車為例，加滿一箱92號汽油將少花20元。物流行業方面，以月跑一萬公里的重型卡車為例，在下次調價窗口開啟前，燃油成本將減少798元左右。

內地成品油價格調整依據《石油價格管理辦法》，實行市場掛鈎、政府調控機制。每10個工作日核算一次，即全年約有24個至25個調價窗口，每次調價統一於當日24時全國同步執行。核算參考一籃子國際原油的10天加權均價，而非單日油價，以平衡短期波動的影響。

該機制同時設置了下限與上限的價格雙重保護區間：國際油價低於每桶40美元時，內地油價不再跟跌；高於130美元時，原則上少漲或不漲，以免極端行情衝擊民生與物流成本。全國加油站僅可在官方限價基礎上自主推出折扣，牌價統一受政府監管。內地界面新聞引述分析師李彥表示，展望後市，美伊雙方達成諒解備忘錄，地緣局勢緊張氣氛緩和，霍爾木茲海峽有望逐步開放，市場對供應風險的憂慮情緒減弱，預計下一輪內地成品油調價下調的概率較大。下一次調價窗口將在7月3日24時。