湖南湘潭智能汽車工場 平均每55秒下線1輛車

內地汽車製造業智能化程度持續提升，其中湖南省湘潭市近年全力推進「智造蓮城（湘潭）」建設，連續4年躋身全國先進製造業百強市。

6月16日至18日，參加「紅色熱土 青春湘潭」的媒體團，走訪位於湘潭經開區的湖南吉利汽車部件有限公司。車間裏，重型壓機高速運轉；焊裝線上，巨型機械臂精準揮舞；總裝工位前，一輛輛嶄新的吉利星願、繽越等車型緩緩駛下生產線。



整個工場由機械人「當家作主」，總裝車間的智能物流機械人準確找到不同車型對應的零部件，有序地送達生產線，實現多款車型混合生產，平均每55秒下線1輛整車。

工場由機械人「當家作主」

物流倉庫揀配區，操作人員收到系統裏的訂單後，將信息錄入，小車隨即接到指令出發，在貨架上揀選訂單物品並送往相應的工作人員處，通過智能物流系統讓從前的「人找貨」變為「貨到人」。



「我們思考的，早已不是一年能產多少台車。」湖南吉利汽車部件有限公司相關負責人介紹，這裏不僅有年產數十萬輛整車的乘用車、商用車基地，更「藏」著一個涵蓋新能源動力電池研發生產、全品類汽車零部件製造乃至汽車職業教育的戰略性生態產業群。



在吉利湘潭基地旁，湘潭理工學院的智能機械人實驗室內，學生們正圍著一台智能機器人反覆編程、調試。



「汽車產業競爭，歸根結底是人才的競爭。」學院負責人介紹，該學院每年為吉利體系及湖南汽車產業鏈輸送上千名現代化高素質技術技能人才，實現「入學即入職、畢業即就業」的無縫銜接，為企業解決「用工難」，也為城市發展儲備「青年軍」。