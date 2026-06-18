世界盃2026｜廣西網警破網絡賭博引流集團 搗工作室拘3男女

2026年美加墨世界盃正如火如荼進行，非法外圍賭博活動亦趁機轉趨活躍。廣西玉林公安網安部門近日成功偵破一宗涉及世界盃的網上賭博「推廣引流」案件，搗破一個專門為賭博網站進行宣傳及技術維護的犯罪巢穴，3名涉案年輕男女已被依法刑事拘留。

社交平台散播廣告誘落注

據央視新聞及內地公安部網安局通報，玉林網警在日常網絡巡查中發現，自今年5月以來，多個互聯網社交平台湧現大量以圖文及短片形式呈現的非法賭博推廣廣告。不法分子看準世界盃的熱度，企圖誘導網民點擊連結，進入非法賭博網站參與外圍投注。

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經深入調查及追蹤，警方成功鎖定一個以25歲男子陳某某為首的犯罪集團。案情指出，陳某某糾集了26歲男子陳某及25歲女子劉某某等人，成立專門的「工作室」，為賭博網站提供「一條龍」服務。其業務不僅包括在網上廣發廣告以招攬賭客，更涉及為賭博網站提供日常營運及技術維護保障，藉此牟取豐厚的非法利益。

網警宣傳圖片。

「淨網」行動持續

目前，陳某某等3名疑犯已被當地公安機關依法採取刑事拘留強制措施。警方指出，該集團的行為已嚴重擾亂網絡空間秩序，案件目前仍在進一步偵辦中，正追查涉案資金及幕後主腦。

據悉，是次打擊行動屬於公安部「淨網—2026」專項行動的一部分。當局強調，隨着世界盃賽事進入高潮，警方將持續保持高壓態勢，嚴厲打擊任何利用大型體育賽事進行的網上賭博違法犯罪活動，並呼籲市民切勿以身試法，遠離非法賭博陷阱。