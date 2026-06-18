港艇北上｜廣東實施遊艇自由行 免擔保通關可自由航行大灣區九市

繼「港車北上」後，被譽為「港艇北上」的《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》於今日（18日）正式實行。這標誌著港澳遊艇即日起可在大灣區內地九個城市的水域內自由航行及停泊。首批20多艘港澳遊艇已於今日順利抵達廣州、深圳、珠海及中山等指定口岸，成功完成首航。新政策實施免擔保通關，免卻以往高達數十萬港元的按金，並容許駕駛員無需換領內地證書，大幅降低港人「開船北上」的門檻。

「兩套牌」管理免原有登記 每次最長可留半年

根據廣東省政府發布的《管理辦法》，持有港澳有效牌照的遊艇，可在不影響原有登記的情況下，向廣東海事管理機構申請「內地臨時船舶國籍證書」，實現便捷的「兩套牌」管理。船主只需在進入內地水域前提交申請，最快4個工作日內便可獲發證書，有效期最長為1年。

獲證的港澳遊艇可在廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九市水域自由航行、停泊及進行休閒活動。每次連續停留或每年累計停留時間最長不得超過180天。

被譽為「港艇北上」的《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》於今日（18日）正式實行。 中新社

免除巨額擔保 駕駛員無須換領內地證

新政策的核心突破在於大幅降低了經濟與時間成本。國務院早前批准，對進境的港澳遊艇實行免擔保政策。過去港澳遊艇北上需繳納數十萬港元的巨額海關按金，新措施徹底取消了這項負擔。

此外，通關手續亦大幅簡化。符合條件的遊艇駕駛員及乘客可經邊檢快捷通道通關；遊艇在內地九市之間移泊時，免予向邊檢機關申報，亦免辦登輪及搭靠手續。更便利的是，港澳遊艇駕駛人員只需完成線上學習並通過考核，取得《考核合格證明》即可在大灣區內地水域航行，無需專門換領內地的遊艇駕駛證書。

港艇北上啟航，免除數十萬按金、兩套牌可玩半年。

指定首批六個口岸

廣東省首批指定六個遊艇進出境口岸，包括廣州南沙港區客運碼頭、深圳蛇口客運碼頭、深圳機場福永客運碼頭、珠海九洲港客運碼頭、珠海桂山客運碼頭及中山神灣盛世遊艇會碼頭。

同時，當局劃定了四片遊艇休閒活動水域，包括珠海東澳島和萬山島附近（約401平方公里）、珠海三門島和隘洲島附近（約113平方公里）、珠海二洲島和細擔島附近（約75平方公里），以及深圳灣水域（約12平方公里）。

香港業界：具里程碑意義 正協調「北艇南下」

香港特區政府運輸及物流局對新政表示熱烈歡迎，並透露正積極與廣東海事局協調，期望盡快推出內地遊艇「北艇南下」來港的便利措施。

立法會議員朱立威形容，這是粵港澳遊艇自由行推動多年來「最具里程碑意義的突破」，預計將激活珠江口上千億元的遊艇資產。經民聯代表陸瀚民則指出，新政徹底打通了兩地的遊艇市場，香港應把握契機，發展成為亞洲遊艇中心。主管部門同時重申，若有遊艇利用自由行進行走私、偷渡或超期停留等違規行為，除依法處理外，將會被限制或不予受理新的自由行申請。