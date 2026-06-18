化骨水｜男子通廁所遭氫氟酸灼傷 30分鐘內兩度心臟停頓送ICU

家居常用的強效清潔劑隨時暗藏奪命危機！廣東東莞一名男子近日在家中疏通廁所時，不慎被俗稱「化骨水」的氫氟酸（Hydrofluoric acid）嚴重灼傷。男子的病情在短時間內急轉直下，血鈣值跌至致命水平，在30分鐘內兩度出現心室顫動（心臟停頓），經心臟電擊搶救後轉送深切治療部（ICU），留醫長達26日才撿回一命。

弱酸偽裝下的危機

據急症科醫生指出，氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，外觀無色透明，帶有微弱刺鼻氣味。由於它在化學分類上屬於「弱酸」，常令市民掉以輕心，誤將其與鹽酸、硫酸等強酸混淆。然而，氫氟酸的致命性遠超一般強酸。

氫氟酸可穿透人類皮膚組織直達深層，甚至侵蝕骨骼，因此有化骨水之稱。

氫氟酸的恐怖之處在於其強大的穿透力。當皮膚接觸到氫氟酸後，雖然初期可能只有輕微紅斑且無明顯痛楚，但其致命的「氟離子」會悄悄穿透皮膚組織直達深層，甚至侵蝕骨骼。更危險的是，氟離子進入血液後會與體內的鈣、鎂離子強烈結合，導致血鈣驟降，引發肌肉痙攣、致命性心律失常，甚至心臟驟停。

醫生傳授急救三步曲

大眾普遍以為氫氟酸只存在於化學實驗室或電子廠，但事實上，市面部分標榜「強效去黃、除水垢、金屬除鏽」的瓷磚清潔劑、玻璃水及強效通渠劑，都有可能添加了氫氟酸成分。若市民在使用時未佩戴專業的防化學手套，極易造成嚴重化學灼傷。去年浙江杭州便曾有一名女子因誤踩廢棄的氫氟酸而中毒身亡。

醫療專家強調，一旦不慎接觸到含氫氟酸的物品，必須立即採取以下「保命三步曲」：