捉姦現場留字「愛上你是錯」！四川已婚男女同居15年誕子 遭正室舉報8年判囚

四川巴中市發生一宗罕見的重婚案。一對各自擁有家庭的男女在打工期間互生情愫，竟拋家棄子以夫妻名義同居長達15年，期間更育有一名私生子。男方正室苦苦追查並持續舉報8年後，警方最終立案起訴。法院一審裁定兩人「事實重婚」罪名成立，分別判囚1年8個月及1年3個月。兩人堅稱沒有領取結婚證而不構成重婚並提出上訴，案件目前正待二審宣判。

從小相識婚後打工重逢

綜合內媒報道，涉案的48歲男子羅某與52歲女子閆某均為四川通江縣人，兩人從小相識，且各自已婚並育有子女。2009年，兩人在河北唐山打工期間重逢並發展出婚外情，其後更以夫妻名義同居生活，並誕下一子。

法院判決。

正室持續舉報8年

羅某的正室妻子獲悉後，曾於2009年5月親自從四川遠赴唐山「捉姦」。雖然未能當場截獲兩人，但她在丈夫與閆某的住處桌上發現一張字條，上面寫着「愛上你是我的錯」，下款為閆某的名字。正室表示，自那次事件後，她便再也沒有見過丈夫。多年來，她不斷向法院提起刑事自訴及向警方報案，惟初期因證據不足未獲立案，直至她持續舉報8年後，警方終在2018年正式立案偵查。

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辯稱無註冊不算重婚

通江縣法院一審審理查明，在2009年至2016年間，羅某與閆某在各自未解除婚姻關係的情況下，長期以夫妻名義共同生活；即使閆某於2016年正式離婚後，兩人仍繼續同居。法院認定兩人的行為已觸犯內地《刑法》第258條，構成重婚罪。

庭審期間，羅某與閆某極力辯稱，兩人從未領取過結婚證，因此不應構成重婚罪。惟法院嚴正指出，只要是有配偶者與他人以夫妻名義同居生活，即使沒有正式登記註冊，在法律上仍構成「事實重婚」。

一審法院最終判處羅某有期徒刑1年8個月，閆某有期徒刑1年3個月。兩人對判決不服，隨後上訴至巴中市中級人民法院。二審已於本月16日開庭審理，歷時約5小時，兩人依然堅稱不構成重婚罪，法官未有當庭宣判。