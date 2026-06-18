英國駐華大使魏磊走訪紅色聖地延安 參觀梁家河

中國共產黨成立105周年（7月1日）前夕，英國駐華大使、前港督衛奕信之子魏磊（Peter Wilson），6月17日在中共中央對外聯絡部副部長陸慷陪同下，前往中共革命聖地陝西延安，到訪楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館，以及中共總書記習近平青年時代「下鄉」的梁家河村。據稱，這是中共二十大以來首位到訪梁家河的西方國家駐華大使。

魏磊和其父都是「中國通」，根據官方發布的視頻，魏磊參訪期間用流利的普通話交談。他在當地買特產、進窰洞，饒有興致地品嘗當地蘋果、棗芽茶等農產品。他表示，英國駐華使館願繼續推動兩國之間交流對話、增進相互了解與友誼，促進英國與陝西的務實合作，特別是與延安梁家河在農業等領域合作。魏磊還與陸慷在楊家嶺毛澤東舊居前合影，並在中國延安幹部學院座談交流。

據中聯部網站報道，魏磊感謝中聯部協助安排此次參訪，表示發展英中長期穩定的全面戰略伙伴關係，需要雙方深化相互了解和認知、增進互信。通過此次參訪，深入了解了延安時期中國共產黨的奮鬥歷史，近距離了解了中國領導人的基層成長經歷，增進了對於中國過去、現在和未來發展的認識，也深刻感受到英中兩國在二戰期間的相互支持。

陸慷表示，梁家河是習近平總書記曾經工作生活過的地方，是中國脫貧攻堅的縮影，也是中國共產黨人拼搏奮進的寫照。相信通過此次參訪，有助於英方更好理解中國共產黨堅持解放思想實事求是、堅持全心全意為人民服務、堅持自力更生艱苦奮鬥、堅持樹立和踐行正確政績觀的來時路，增進對中國和中國共產黨全面、客觀、準確的認知，有助於推動發展中英長期穩定的全面戰略伙伴關係。