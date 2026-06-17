中日關係︱國產郵輪愛達·魔都號 12月重啟赴日本航線

日本首相高市早苗去年的「台灣有事論」，導致中日關係急劇惡化，中國遊客大量停止赴日，大量往返日本的飛機航班要取消，郵輪航線也要更改到南韓。據愛達郵輪官網資訊，國產大郵輪愛達·魔都號，12月多個由上海出發的航次，會由目前停靠南韓濟州、釜山，改為到日本的八重山諸島和那霸。

中日關係緊張下，魔都號即把航線更改，避開靠泊日本，改赴南韓的濟州、釜山等。據行業微信公眾號「郵輪News」17日發文稱：「距離郵輪公司們將航線更改為韓國已經過去了半年。在半年的時間裡，客人客人不滿意（不好玩，不樂意去），郵輪郵輪賺不到錢（哪怕價格卷死了，上座率依舊是斷崖式下跌）。郵輪公司們能忍這麼久也是真的不容易。」

高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，北京從經貿、軍事及人文交流等領域反制，要求高市撤回相關言論。

愛達郵輪去年11月更改今年第一季航線計劃，旗下愛達·魔都號與「藝術之船」愛達·地中海號，聚焦韓國及東南亞熱門目的地，航線計劃中沒有日本。