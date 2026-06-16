預製菜︱大連¥4000元一席食出冰碴 律師新郎：沒臉見人

內地預製菜問題不時傳出爭議。遼寧大連有新人在酒店擺酒，每圍費用約4000元人民幣，在當地屬高級宴席，但發現端上來的菜餚卻冷冰冰，甚至有冰碴，被質疑是平價預製菜。酒店更因趕著交場另辦活動，還將新人及賓客提前趕走，氣得身為律師的新郎說「沒臉見人」。

酒店擅趕賓客趕交場

遼寧開世律師事務所合夥人許律師，15日起在抖音連發多帖，投訴他在「般佈酒店」辦婚宴時遇到的連串離譜事。



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許律師指，14日在四星級的「般佈酒店」與新婚妻子宴請賓客，9圍酒店耗費4.6萬人民幣，每圍有21道菜，包含多款海鮮等「硬菜」，其中蝦仁玉米、海參屬於標配特色菜。

不過，酒店中午12時開始上菜，但至下午2時半才上完最後一道菜。

有賓客發現，菜餚色香味俱不全，質素差份量嚴重縮水，蝦仁玉米盤中幾乎看不到蝦仁，僅有玉米粒；海參菜品分量、品相與預訂標準差距巨大，21道菜中至少三道菜與書面約定不符。

最離譜是，部份熱菜上桌時已經半冷，甚至有食材表面仍有冰碴，明顯是翻溫不足的預製菜，嚴重對不起逾4000元一圍的價錢。

網民：告不贏就是職業恥辱

至下午3時，新人還未完成敬酒儀式，酒店為交場予下一活動，擅自要求賓客離開。



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酒店的食物質素以至安排，令新娘三度當眾落淚。許律師更指事件令他「沒臉見人」。

許律師指，已就事件搜集證據及報案，決心追究到底，拒絕了酒店退還一半餐費及一萬元場地使用費的賠償。

網民表示，「這個合同打不贏，律師以後咋干？」、「必須起訴他 人一輩子最重要的時候」、「這不是考驗你的專業呢，看你怎麼玩了」、「這些破爛4000一桌，含淚賺了3960」、「不拿出你最高水平搞他別怪我們看不起你」、「這要搞不贏你這是職業恥辱了」。