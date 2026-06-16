黑心電池︱不法商回收新能源車電池 翻新改裝推市場隨時起火

央視日前播出的《財經調查》，揭發內地多間電動單車（電雞）換電站，繼續非法改裝「電雞」，並租賃銷售改裝自新能源車的舊鋰電池，無視爆炸風險。有不法業者直言，「3．15晚會」曝光後的整頓已過去。

「電雞」改裝配合黑心電池

報道指，今年的「3．15晚會」非法改裝電池後，市場監督管理部門曾查處涉事企業，並大力整頓超標鋰電池問題。但最新調查發現，武漢小哈換電站、台鈴電動自行車換電站、南京元吉換電站、南寧個別車行、騎手驛站等，仍然存在違規的「電雞」用超標鋰電池。

由於使用這些超過國標48V上限的鋰電池，需要改裝「電雞」，令車輛再額外增加短路、過充等火災甚至爆炸風險。

報道指，小哈換電服務中心便提供「電雞」改裝服務，只要20元人民幣，及花數分鐘便完成。

有從業者透露，一些新能源汽車的廢舊動力電池，在拆機、翻新後流入電動單車市場，這類電池在業內俗稱「拆機電池」或「梯次電池」。

深圳眾投新能源有限公司就從電動汽車上拆解電芯後銷售，負責人張經理稱，自家拆機電芯可以用在兩輪、三輪電動車上，並坦言做這種生意，逃避監管是重中之重。

為了躲避監管，設於山坳內的拆解廠外圍還故意用帳篷遮擋，但廠內地面上整齊堆放了大量新能源汽車廢舊動力電池，經過廠家的拆解、剝離、去膠、打包等一系列工序後，最終成為電動單車超標鋰電池的原材料，流入市場。

報道指，根據數據，「電雞」起火事故中，33%涉及電池非法改裝。而這些改裝起火的電池，當中80%的電芯，是來自新能源車的廢舊電池。