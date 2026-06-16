Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黑心電池︱不法商回收新能源車電池 翻新改裝推市場隨時起火

即時中國
更新時間：20:20 2026-06-16 HKT
發佈時間：20:20 2026-06-16 HKT

央視日前播出的《財經調查》，揭發內地多間電動單車（電雞）換電站，繼續非法改裝「電雞」，並租賃銷售改裝自新能源車的舊鋰電池，無視爆炸風險。有不法業者直言，「3．15晚會」曝光後的整頓已過去。

「電雞」改裝配合黑心電池

報道指，今年的「3．15晚會」非法改裝電池後，市場監督管理部門曾查處涉事企業，並大力整頓超標鋰電池問題。但最新調查發現，武漢小哈換電站、台鈴電動自行車換電站、南京元吉換電站、南寧個別車行、騎手驛站等，仍然存在違規的「電雞」用超標鋰電池。

由於使用這些超過國標48V上限的鋰電池，需要改裝「電雞」，令車輛再額外增加短路、過充等火災甚至爆炸風險。

報道指，小哈換電服務中心便提供「電雞」改裝服務，只要20元人民幣，及花數分鐘便完成。

有從業者透露，一些新能源汽車的廢舊動力電池，在拆機、翻新後流入電動單車市場，這類電池在業內俗稱「拆機電池」或「梯次電池」。

深圳眾投新能源有限公司就從電動汽車上拆解電芯後銷售，負責人張經理稱，自家拆機電芯可以用在兩輪、三輪電動車上，並坦言做這種生意，逃避監管是重中之重。

為了躲避監管，設於山坳內的拆解廠外圍還故意用帳篷遮擋，但廠內地面上整齊堆放了大量新能源汽車廢舊動力電池，經過廠家的拆解、剝離、去膠、打包等一系列工序後，最終成為電動單車超標鋰電池的原材料，流入市場。

報道指，根據數據，「電雞」起火事故中，33%涉及電池非法改裝。而這些改裝起火的電池，當中80%的電芯，是來自新能源車的廢舊電池。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
12小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
10小時前
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
6小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
5小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
5小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT