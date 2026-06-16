36歲單親爸參加幼稚園親子馬拉松猝死 與兒拖手相成最後合照

陝西商洛市上月發生一宗悲劇，一名年僅36歲的父親參加兒子幼兒園的「親子迷你馬拉松」期間猝死。當地警方已排除刑事成份，但家屬質疑校方未為參賽人員購買意外傷害保險，同時有救援不力之嫌。截至目前，當地公安、教體、衛生等部門已對事件展開調查處理。



紅星新聞報道，事發於5月30日上午，柞水縣城區第一幼兒園舉辦第四屆「一路童行 為愛奔跑」親子迷你馬拉松活動。全校學生及家長參與，每名學生由一名家長陪同參加。

校方未為參賽者買保險

36歲的董端當日陪同大兒子參賽。紅星新聞

36歲的董端當日陪同大兒子參賽，拖手照成為父子最後合影。紅星新聞

36歲的董端死亡證明。紅星新聞

36歲的董端當日陪同上大班（高班）的大兒子參賽，前妻胡女士則陪同上中班的小兒子跑步。跑步途中，董端拉著大兒子的手，孩子曾回頭張望。這張照片，成了父子倆最後的合影。



上午8時21分，董端突然捂住胸口，走了兩步後倒地。大約5分鐘後，120醫務人員趕到，急救後將董端送往醫院搶救，但最終證實死亡。警方事後介入調查，並告知家屬，排除刑事案件，家屬簽字認可。

家屬質疑校方施救不力

不過死者胞妹董瑞表示，哥哥倒地後，現場無人能第一時間進行專業施救，直到醫護人員趕到。而且，事發後由途人報警，而非校方工作人員。家屬認為，園方在整個活動中未盡到安全保障義務，缺乏醫療安全保障。

董瑞表示，哥哥有高血壓，但此前並無明確的心臟病史。校方在賽前未要求參賽家長提供體檢報告或健康證明；校方亦未為參賽人員購買任何意外傷害保險。家屬認為應急預案缺失，定點救護車距離事發地約500米，但未能及時發揮作用，從8時21分倒地到被送醫，錯過了「黃金四分鐘」救援時間窗口。



目前，董端的遺體仍停放在殯儀館，未火化安葬。報道指，截至目前，當地公安、教體、衛生等部門已經對事件展開調查處理。在事發後，當地相關部門組織雙方進行了多次溝通，但是在責任劃分和死亡賠償上未達成共識。