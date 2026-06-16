Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

36歲單親爸參加幼稚園親子馬拉松猝死 與兒拖手相成最後合照

即時中國
更新時間：10:50 2026-06-16 HKT
發佈時間：10:50 2026-06-16 HKT

陝西商洛市上月發生一宗悲劇，一名年僅36歲的父親參加兒子幼兒園的「親子迷你馬拉松」期間猝死。當地警方已排除刑事成份，但家屬質疑校方未為參賽人員購買意外傷害保險，同時有救援不力之嫌。截至目前，當地公安、教體、衛生等部門已對事件展開調查處理。

紅星新聞報道，事發於5月30日上午，柞水縣城區第一幼兒園舉辦第四屆「一路童行 為愛奔跑」親子迷你馬拉松活動。全校學生及家長參與，每名學生由一名家長陪同參加。

校方未為參賽者買保險

36歲的董端當日陪同大兒子參賽。紅星新聞
36歲的董端當日陪同大兒子參賽。紅星新聞
36歲的董端當日陪同大兒子參賽，拖手照成為父子最後合影。紅星新聞
36歲的董端當日陪同大兒子參賽，拖手照成為父子最後合影。紅星新聞
36歲的董端死亡證明。紅星新聞
36歲的董端死亡證明。紅星新聞

36歲的董端當日陪同上大班（高班）的大兒子參賽，前妻胡女士則陪同上中班的小兒子跑步。跑步途中，董端拉著大兒子的手，孩子曾回頭張望。這張照片，成了父子倆最後的合影。

上午8時21分，董端突然捂住胸口，走了兩步後倒地。大約5分鐘後，120醫務人員趕到，急救後將董端送往醫院搶救，但最終證實死亡。警方事後介入調查，並告知家屬，排除刑事案件，家屬簽字認可。

家屬質疑校方施救不力

不過死者胞妹董瑞表示，哥哥倒地後，現場無人能第一時間進行專業施救，直到醫護人員趕到。而且，事發後由途人報警，而非校方工作人員。家屬認為，園方在整個活動中未盡到安全保障義務，缺乏醫療安全保障。

董瑞表示，哥哥有高血壓，但此前並無明確的心臟病史。校方在賽前未要求參賽家長提供體檢報告或健康證明；校方亦未為參賽人員購買任何意外傷害保險。家屬認為應急預案缺失，定點救護車距離事發地約500米，但未能及時發揮作用，從8時21分倒地到被送醫，錯過了「黃金四分鐘」救援時間窗口。

目前，董端的遺體仍停放在殯儀館，未火化安葬。報道指，截至目前，當地公安、教體、衛生等部門已經對事件展開調查處理。在事發後，當地相關部門組織雙方進行了多次溝通，但是在責任劃分和死亡賠償上未達成共識。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
19小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
3小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
19小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
16小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
19小時前
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
菲律賓南部強震後驚現「海底露出」 海床推高兩米大片珊瑚礁曝曬枯死
即時國際
5小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 10:10 HKT
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
突發
15小時前