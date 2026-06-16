砧板「生熟不分」｜愛食田雞深圳婦手臂劇痛 「鵪鶉蛋」腫塊藏兩條10cm活蟲

廣東深圳，一名女子因左上臂長出鵪鶉蛋大小的腫塊，疼痛加劇後求醫，醫生手術切開皮膚時，竟從腫物中鑽出兩條長逾10厘米的白色活蟲，經鑑定為「裂頭蚴」感染。醫生追問生活習慣發現，事主經常購買田雞回家烹調，且家中砧板刀具「生熟不分」，推斷寄生蟲經由受污染的廚具間接進入人體。

腫塊一年長至鵪鶉蛋大小

深圳市人民醫院通報，王女士（化姓）一年前發現左上臂出現花生大小的隆起，偶有痛感，惟未加理會。其後腫塊逐漸增大至鵪鶉蛋大小，疼痛加劇，皮膚更出現暗紫紅色斑塊，遂前往該院皮膚科求診。

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主診醫生孫兆軍表示，起初根據影像及臨床表現，一度懷疑是血管相關腫瘤，決定進行手術切除。惟手術切開皮下脂肪層後，竟有兩條白色長條蟲體自行鑽出，長度均超過10厘米，且仍在蠕動，場面令人震驚。經寄生蟲檢驗，確診為「裂頭蚴」（曼氏迭宮絛蟲幼蟲）感染。

隨食物進入人體

醫生追查感染途徑時發現，王女士一家喜愛食用田雞料理，經常購買田雞回家烹調火鍋，同時亦有在家中製作涼拌菜的習慣。然而，其廚房僅備有一組砧板及刀具，處理生蛙肉與製作即食涼拌菜從未分開使用。

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醫生解釋，裂頭蚴的囊包可附著於田雞、蛇等野生動物的肌肉及表皮。若處理生蛙時使用受污染的砧板及刀具，其後未經徹底清洗消毒便直接用來處理涼拌蔬菜等即食食物，幼蟲便可能隨食物進入人體。

廚房衛生不可忽視

與一般腸道寄生蟲不同，裂頭蚴進入人體後不會發育為成蟲，而是以幼蟲形態在組織間四處「游走」，可鑽入皮下組織、肌肉、眼部、腦部及內臟器官，最常見的表現便是皮下出現反覆游走的腫塊。

孫兆軍醫生指出，內地每年發生逾千宗裂頭蚴感染案例，其中約九成與不當飲食習慣有關。他提醒市民，處理田雞、蛇類、淡水魚等可能攜帶寄生蟲的食材時，砧板、刀具必須嚴格區分「生食專用」與「熟食專用」，避免交叉污染；同時食材應徹底煮熟方可食用。

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專家籲廚房守好「三道防線」

專家指出，寄生蟲感染的源頭不限於直接進食生食，廚房衛生習慣同樣關鍵。世界衛生組織長期強調「生熟分開」為食品安全核心原則之一，病原體可經由砧板、刀具、抹布及雙手，從生食傳播至即食食物。

專家建議，家庭廚房應至少配備兩套砧板刀具，以顏色區分用途；處理生食後必須以肥皂及用水徹底洗手；食材須徹底加熱，確保中心溫度達標。若身體出現不明原因的皮下腫塊，且伴有接觸或進食田雞、蛇類等經歷，應主動告知醫生相關病史，以便及時診斷。