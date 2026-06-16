浙江小縣取消中考選拔 全員直升高中

全國首宗！內地中考臨近，浙江舟山嵊泗縣取消中考選拔、全員直升高中的舉措衝上網絡熱搜。新政實施一年，當地生源外流相較5年前大降10%。當地教育局表示，政策有效吸引生源回流，不少早年遷出海島的家庭也重返故土，破解了人口小縣的教育發展困境。

生源回流重返故土

內地海報新聞報道，嵊泗縣由631個島嶼組成，是典型的海島小縣。當地年輕人多外出求學務工，人口自然增長率連續28年負增長，全縣常住人口僅6.5萬，每年初中畢業生僅約300人。

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即使全縣只有一間高中，但學位也不緊張。在此背景下，嵊泗列島從去年起全面取消中考選拔。當地教育局工作人員表示，這項舉措並非取消中考，意在穩住本地生源，學生仍需參加考試，只是弱化中考分數選拔功能。

「我一點都不焦慮，反正願意讀高中就能直升，不用拼分數。」嵊泗縣初級中學初三學生張偉（化名）表示。來自安徽的張洪傑一家也是政策受益者，他和妻子常年在嵊泗縣經營餐飲，3個孩子留守老家，大女兒成績處於中下游。在競爭激烈的老家縣城，大女兒基本沒有考入普高的可能，於是他們舉家搬入海島，讓大女兒得到上高中的機會。

嵊泗並非孤例。黑龍江省伊春市嘉蔭縣是人口不到6萬人的小縣，去年9月起推行初高中貫通培養，試行高中免試入學。

