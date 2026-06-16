中國觀察：點名菲防長家族 中方或加碼制裁

近期菲律賓國防部長特奧多羅的涉華言論，讓北京火冒三丈。他在新加坡香格里拉對話會上，不但指控中國是南海準則推進的最大阻礙，還抹黑中國無償援菲的化肥、燃油物資是「地緣政治騙局」，並公開讚賞曾殖民東南亞的日本為「模範國家」。中方上周宣布制裁他及其家屬後，特奧多羅未收斂，繼續指責中國「行惡」，稱自己只是說出真相。

昨日中國官媒央視旗下「玉淵譚天」專門發文，強調這是中國首次制裁外國現任國防部長，明言「特奧多羅的問題，性質尤其惡劣」，「中方已經覺得今後沒有條件、沒有必要再和他進行任何溝通」。看來，中方已經忍無可忍。

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文章罕有地圖文並茂「起底」特奧多羅的政商家族版圖，並附上兩張圖表，指其父親曾是菲律賓社會保障系統負責人，母親曾是菲律賓議員，家族長期活躍於政商兩界。他的長輩長期掌控菲律賓知名綜合企業生力集團，業務覆蓋食品飲料、能源基建等。特奧多羅本人也常年活躍在菲律賓金融、礦業、地產等多個領域。

不同於以往僅針對個人出入境、雙邊往來的淺層制裁，看來特奧多羅若不收斂，中方有意瞄準其政商家族版圖。玉淵譚天直言：「（中方）制裁的重點，不再只是讓政客承擔外交壓力，而是讓整個利益網絡重新計算對華挑釁的成本……任何與特奧多羅所在的家族、資本網絡保持深度關聯的主體，都必須重新評估自己的選擇。」

文章最後警告，「未來，如果還有人繼續挑釁中方主權，中方仍然可以從多個方向同步發力。今天，只是第一步。」

小馬可斯政府上台快4年，菲律賓親美勢力抬頭，持續在南海同中國抬槓，近期更與日本右翼政府越走越近，展開劃界談判。此次，中國官媒的嚴厲警告可謂「畫公仔畫出腸」，向菲律賓政壇傳遞明確底線：挑釁不再是零成本政治表演，「勿謂言之不預也」。

紀曉華