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黑龍江六旬漢遇襲咬甩頭皮 手踭塞黑熊口脫險

即時中國
更新時間：06:15 2026-06-16 HKT
發佈時間：06:15 2026-06-16 HKT

日本熊出沒造成多名民眾傷亡，中國的黑龍江，也有六旬男村民遭黑熊襲擊，頭皮遭咬脫，危急下將手肘塞入熊嘴內，成功逃生，但全身多處受傷要縫數十針。

全身縫數十針

紅星新聞報道，60多歲的徐大爺，5月8日如往常般在黑龍江伊春市南岔縣村附近的山上採野菜，途中突然被一頭黑熊撲倒。

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黑熊襲擊他的頭部，部分頭皮遭撕咬缺損，右側面部皮膚被撕扯外翻，手臂、後背有多處很深的傷口。徐大爺稱，為護住頭部保命，他將右臂肘部塞進黑熊的嘴裡，同時用左手用力摳住熊嘴，大聲呼喊，趁著黑熊鬆口的間隙，拚力掙脫跑開。

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全身多處受傷的徐大爺忍痛逃走，並打電話向鄰居及親人求救。數公里外的村民找到徐大爺時，發現他全身是血，頭部受重傷，於是送醫急救，一度要入ICU，在全身多處縫合數十針，以及從大腿取皮膚移植到頭部。

目前，仍在醫院的徐大爺情況穩定，已花費6萬餘元治療費，正等待頭部縫合手術。

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