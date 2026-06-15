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湖南海洋王國「保證安全」潛水活動 男遊客遭3米鯊魚咬至毀容

即時中國
更新時間：18:50 2026-06-15 HKT
發佈時間：18:50 2026-06-15 HKT

湖南長沙湘江海洋王國發生嚴重事故，有男遊客參加工作人員「保證安全」的潛水體驗活動時，遭3米長鯊魚咬面，導致毀容。

「老婆說我被咬到變豬頭」

據「湘西包律師」在抖音發片指，他在5月15日與家人到湘江海洋王國遊玩，期間參加「藍洞獵奇」潛水活動，當時工作人員保證安全，甚至小孩也可參加。

包先生指，當他換上潛水衣下水不久，便被一條3米長的沙虎鯊襲擊臉部。

雖然包先生之後被救回上水，送院急救，但臉部已遭鯊魚重創。他指其妻子形容，被咬後的包先生傷重如豬頭。

院方表示，包男右側顳頂部頭皮撕脫傷、右側臉部皮膚挫裂傷，顯示包男被鯊魚「扯下一塊頭皮」，臉部也遭到嚴重毀容，慘不忍睹。

包先生15日再發片，交待傷勢及維權進展，表示想不到自己這個普法律師被咬成熱搜。片中可見，包先生右臉仍留有多個鯊魚牙印。

包先生指，園方雖有支付相關的醫藥費，但關於後續的整型重建手術、精神損失等賠償金額，雙方仍在協商中，而是發後潛水體驗項目也停業整頓。

 

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