山姆超市︱食物安全問題頻生 市監局約談總部要求嚴格落實責任

深受北上港人歡迎的山姆超市近日被市場監管總局約談。山姆中國方面今日（15日）回應稱，「近日，我們接受了市場監管部門的約談指導。針對約談中監管部門所指出的問題與整改要求，我們完全認可、深刻反思並誠懇接受。對於相關問題給會員帶來的困擾與不便，我們深表歉意。」

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山姆中國方面指出，「目前，公司已由管理層牽頭成立專項整改工作組，第一時間啟動全渠道、全鏈路專項自查整改。我們將嚴格遵照相關法規及監管要求，全面優化食安管控和商品品控，嚴守食品安全底線、提升會員體驗。我們將定期向監管部門報送整改進展，主動接受社會各界監督。」

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央視新聞報道，針對一段時期以來監管發現和媒體曝光的山姆線下門店及線上網店多發的食品安全問題，近日，市場監管總局依法對沃爾瑪（中國）投資有限公司（即山姆總部）負責人進行了責任約談，要求其嚴格按照《中華人民共和國食品安全法》，以及《食品銷售連鎖企業落實食品安全主體責任監督管理規定》《網絡食品銷售經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》等法律法規規定開展食品經營活動，始終樹牢食品安全意識，嚴格落實食品安全主體責任，自覺踐行企業社會責任，嚴防全鏈條食品安全風險，切實保障公眾飲食安全。

